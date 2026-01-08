渣馬︱附近兩運動場維修 練跑被迫轉戰斧山道 跑道越夜越繽紛 跑手嘆：人多到好似花市

年度體育盛事渣打馬拉松將於下周日（18日）舉行，不少跑手進入最後備戰階段。不過，康文署轄下的九龍灣及將軍澳運動場主場跑道因維修而關閉，不少跑手需「跨區」轉至斧山道運動場訓練。網上流傳周二晚上更一度有近五、六百人使用，場面擠迫。記者今晚（8日）到場，目測過百人使用，有跑手認為人流屬合理水平。

運動場提早至5時半開閘 跑道越夜越繽紛

記者下午5時許到斧山道運動場，初時閘門緊閉，告示稱場地已被租用至下午6時。至下午5時半，運動場職員提早開閘，讓市民內進。隨着入夜，跑手人數逐漸增加，至晚上7至8時達高峰，場內有過百名跑手同時練跑，儲物櫃使用率亦接近九成。

李小姐：人多反而更有氣氛 大家一齊衝刺

奮進跑步會的李小姐表示，其跑步班由九龍灣運動場轉至斧山道運動場，學員普遍覺得方便，因不少人居於鑽石山及黃大仙一帶。她指，人數與平日九龍灣運動場相若，未算誇張，又形容渣馬前運動場人多屬正常，「人多反而更有氣氛，大家一齊衝刺。」她補充，街跑受路況及行人影響，難以進行高速訓練，運動場仍是不可替代。

居於觀塘區的跑手余先生則笑稱，將軍澳及九龍灣兩個主要訓練場地同時關閉，「被迫來斧山道練跑」。他指場地鄰近港鐵站，交通方便，但周二人流曾為平日的四、五倍，因場地當晚被田總預約至晚上七時半。他認為今晚人流已回復正常，與九龍灣運動場平日情況相若。

跑步教練：斧山道運動場逼到似花市

今日下午將軍澳運動場主場仍然關閉，場內可見工人施工，不少跑者只能在場外公園及街道「街跑」。跑步教練林先生表示，將軍澳一向是熱門跑步地點，運動場關閉難免對跑者造成不便。他指，過去大半年部分跑步班改到九龍灣及斧山道運動場訓練，「但近日九龍灣運動場亦關閉，斧山道運動場擠逼得像花市。」他又指，副場長期被田總預約，而鄧肇堅運動場距離較遠，駕車需塞車逾半小時，難稱「同區」。

資深跑手建議互相遷就 分快慢線跑免生意外

資深馬拉松跑手黎可基表示，運動場的標準跑道，可讓跑手進行均速訓練及間歇跑訓練時，較易掌握時間；而近年本港運動風氣改善，渣馬等大賽前兩、三個月，各運動場逼滿跑手的情況，已屢見不鮮，「一般訓練計劃，通常周六、日跑長距離，路跑較多。跑手周一休息後，周二起運動場就開始多人。」他直言，路跑難以完全取替跑道練習，建議跑手互相遷就，「例如第一、二、三線快跑，第七、八線慢跑，避免出現危險。」

根據康文署網站資料，將軍澳運動場主場自去年6月2日至今年3月27日暫停開放，以進行跑道翻新工程；九龍灣運動場亦由上周五起至9月29日暫停開放。署方表示，將軍澳市民可使用該運動場副場、香港單車館公園緩跑徑或西貢鄧肇堅運動場；九龍灣運動場關閉期間，市民可轉往黃大仙區斧山道運動場及九龍城區九龍仔運動場。

記者：趙克平、蕭博禧

攝影：劉駿軒