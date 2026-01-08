雀巢奶粉回收｜ 衞生署收14宗食用奶粉後懷疑不適個案 食環署接15宗投訴和查詢

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染，雀巢香港正回收有關產品。不過，多名家長不滿雀巢香港熱線2599 8874「完全打唔通」，查詢無門。衞生署回覆查詢表示：由1月6日至今日（8日）下午五時，衞生署共收到14宗有關嬰兒食用配方奶粉後懷疑出現不適個案的呈報及轉介。除了一宗經1823轉介的個案因未能聯絡查詢者而有待跟進外，其餘個案經調查後，沒有發現任何涉及蠟樣芽孢桿菌毒素引致的食物中毒。



此外，衞生署共接獲49宗與受影響配方奶粉相關的查詢，主要涉及轉換配方奶粉事宜，醫護人員已提供適當健康建議及評估。

衞生署暫時沒有錄得與是次涉及回收的奶粉相關的食物中毒個案。衞生署提醒家長，嬰幼兒食用相關產品後有任何腸胃炎症狀，應盡快徵詢醫護人員意見，包括安排樣本化驗以排除其他傳染病感染的可能。

食環署指暫未錄與相關奶粉有關的食物中毒個案。

消委會表示，收到與有關品牌嬰兒配方奶粉的投訴為數不多，已就事件與有關商戶聯絡。

食物環境衞生署食物安全中心發言人回覆，過去兩天（截至今午4時），食環署共接獲15宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食物安全中心及環境衞生部已即時跟進相關個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。

此外，中心已轉介相關個案予相關衞生部門作跟進，現時沒有錄得與相關奶粉有關的食物中毒個案。中心建議如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。跟進工作仍然繼續。

消費者委員會表示，收到與有關品牌嬰兒配方奶粉的投訴為數不多，已就事件與有關商戶聯絡，就妥善處理回收事宜提出建議，並正為投訴人與商戶進行協調。

消委會指選用有關品牌嬰兒配方奶粉的家長，可以到商戶的官方網頁查看所購買的奶粉是否屬於受影響批次。如屬受影響批次，可以參考商戶的回收及退款安排。同時，家長應該留意嬰兒的健康狀況，例如是否有腹瀉、嘔吐等病徵，有需要時應及早求醫。

如家長為嬰兒轉用其他品牌的嬰兒配方奶粉，可以留意嬰兒的身體反應及大便情況，如大便次數、質地及顏色有所改變，可能是因為不同品牌奶粉的添加成分（例如鐵質、益生素等）略有不同。家長如有疑慮，可以考慮諮詢醫生意見。

雀巢香港 : 延長熱線運作時間 加設電子表格

雀巢香港表為回應消費者的查詢，公司昨午已將客戶服務熱線的運作時間，延長至每日晚上9時，並已增設電郵及WhatsApp客戶服務溝通渠道，今日亦加設電子表格，供消費者聯絡公司。 雀巢香港指，會繼續探討其他措施，以提供更多渠道，供消費者辦理涉及相關批號產品的回收及退款，並承諾在整個過程中，盡力提供清晰、透明的資訊與支援，又強調今次自願回收範圍以外的所有其他產品，及同類產品的其他批次，均可安全食用。

