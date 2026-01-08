Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅山半島獨立屋涉僭建遭屋宇署票控 業主承認未經批准進行工程等5罪 罰款8.5萬元

社會
更新時間：18:35 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:35 2026-01-08 HKT

2023年9月世紀暴雨襲港，揭發紅山半島多間獨立屋涉僭建，同年10月屋宇署職員到場視察時，發現持有紅山半島118號洋房的帝領發展有限公司，涉嫌未經批准進行僭建工程，涉及於天台、花園、主人睡房層等5個位置。公司被屋宇署票控5項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。案件今於東區裁判法院提堂，帝領承認全部控罪，合共被判罰款8.5萬元。

被告帝領發展有限公司，被屋宇署票控5項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。其中3項控罪分別指，有人告發被告身為白筆⼭道18號（松柏徑）紅⼭半島118號洋房的擁有⼈，於2008年3月1日到2009年11月30日期間的某個⽇期，明知⽽未事先獲得建築事務監督的書面批准及同意，在上述洋房展開或進⾏建築⼯程，即在睡房樓層（第2樓層）的平台加建搭建物；在主人睡房樓層（第1樓層）加建搭建物；以及在主人睡房樓層（第1樓層）下加建搭建物。

其餘2項傳票罪則指，被告涉在2008年3⽉1日到2020年7月24日期間的某個⽇期，在上述紅⼭半島118號洋房的天台上加建搭建物；以及於2021年1月13日至2022年2月15日期間的某個⽇期，在上述洋房的主人睡房樓層（第1樓層）下加建搭建物之上再加建1個位於花園的花棚，違反建築物條例（第123章）第14（1）條及第40（1AA）條。

案件編號：ESS20735-20739/2024
法庭記者：雷璟怡

