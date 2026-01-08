洗衣街 / 花墟道重建 | 市建局擬每呎15377元收購住宅物業 花店地舖獲無縫過渡及回遷安排

市區重建局今日（8日）向旺角洗衣街／花墟道發展計劃受影響的物業業主發出收購建議。市建局會向項目內受影響的合資格住宅物業自住業主，提出以實用面積每平方呎15,377元收購其物業。有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位之呎價（假設單位呎價）。此外，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，作為給予合資格的住宅物業自住業主現金補償以外的額外選擇。

於2025年12月底進行估價

假設單位呎價是按照於2001年制定的政策來評定。市建局經公開抽籤方式選出七間獨立顧問公司，於2025年12月底進行評估，訂定該假設單位呎價，其後獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

會為花店地舖商戶提供無縫過渡及回遷安排選擇

至於項目內的非住宅物業，市建局除了按現行的收購政策向受影響業主提出收購建議外，為了保留花墟的地區特色，市建局亦會為項目內經營花店或花卉相關業務的合資格地舖商戶，提供無縫過渡及回遷安排的選擇，讓他們可以在重建期間及竣工後繼續留在花墟經營。

在重建期間，市建局將會在項目範圍內、沿花墟道開闢建造一個在花墟中心的營運空間，足夠容納及集合現時分佈零散的受影響花店進駐，屆時將有更多空間讓花店展示花卉而毋須佔用行人路；並增設上落貨位置及提供活動場地以舉辦各種活動，吸引人流和新客源。

長遠來說，這個營運空間將成為市建局與花墟營運者合力探索持續優化花墟經營模式的契機。此外，市建局亦會積極推動舊區更新，透過融合策略 ，促進地區持份者的連結及地區經濟，並加強花墟的特色，擴展與花相關的產業鏈及推動花墟的長遠發展。

重建後興建不少於8,800平方米水道公園

重建竣工後，項目將落實市建局《油麻地及旺角地區研究》中「旺角東—水渠道城市水道」發展節點的規劃禆益建議，將現時零碎分散的政府土地整合，以興建一個不少於8,800平方米的水道公園，供市民消閒康樂之用，並連繫周邊的康體設施，成為一個結合花墟氛圍與水道空間，具社區魅力的消閒康樂區。水道公園旁，市建局會以「一地多用」模式作多元化混合發展；當中，多用途綜合大樓將會用作重置、更新，及提供新的康體及社區設施。此外，項目更提供包括沿洗衣街往北伸延的臨街舖位和其他樓層的商業、餐飲空間，以拓展花墟的範圍；再配合上落貨和公共停車場等設施解決地區交通問題，支援花墟的未來長遠的發展。除了重建發展，市建局亦以融合策略，透過社區和地方營造，優化花墟一帶的城市環境，以切合地區需要。園藝街及園圃街一帶的後巷，更會塑造成花墟道及太子道西以外、具歷史個性的「第三條花墟步行街」，並連接至花墟毗鄰，強化地區特色，為花墟持續注入活力。

項目涉及合共191個業權，所有業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。按照市建局現行政策，當業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

市建局將舉行簡介會，向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購政策、特惠津貼，以及安置的準則及安排；而花店或花卉相關業務的地舖商戶，市建局會另設簡介會，講解過渡方案及回遷安排。

市建局會安排專責職員跟進每一宗個案，業主如有任何查詢，可按收購建議信函中提供的聯絡方式，與專責職員聯絡。由市區更新基金聘請的救世軍市區重建社區服務隊（電話：3586 3095）亦會為有需要的住戶，提供適切的幫助。