青年涉向女網友買裸照後拒付款 復以公開照片逼女方性交

27歲青年於交友應用程式「heymandi」認識妙齡女子後，威脅女方與自己發生關係，因而被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，今於區域法院受審。控方開案陳詞指，案發時男被告向女事主提出購買其私密照，並開價每張100元，在女方發送相片後，被告卻拒絕付款，並要求女方與他進行性行為，否則會在網上發布該些相片。案明續審。

被告葉駿軒，他否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪。

控方開案陳詞指，被告透過「heymandi」認識女事主X後，2人改為以telegram溝通。2023年10月8日，被告提出購買X的私密照，並開價每張100元。X後來向被告發送私密照，部分照片拍攝到她的面容和私處。惟被告收到私密照後拒絕付款，並表示已儲存照片。

控方指，X當時要求被告刪除照片，但被告不但拒絕，更要求X與他性交，否則便會在網上發布X的私密片，X於是報警。及至2023年10月10日，X應被告邀請到宏基國際賓館會面，警方在現場拘捕被告，他表示自己「用錯方法逼佢（X）出嚟」，其實並不會網上散播X的照片。被告警誡下又承認存有26張X的私密照，曾邀約X但遭拒。

案件編號：DCCC256/2025

法庭記者：王仁昌