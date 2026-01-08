Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

青年涉向女網友買裸照後拒付款 復以公開照片逼女方性交

社會
更新時間：18:06 2026-01-08 HKT
發佈時間：18:06 2026-01-08 HKT

27歲青年於交友應用程式「heymandi」認識妙齡女子後，威脅女方與自己發生關係，因而被控一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪，今於區域法院受審。控方開案陳詞指，案發時男被告向女事主提出購買其私密照，並開價每張100元，在女方發送相片後，被告卻拒絕付款，並要求女方與他進行性行為，否則會在網上發布該些相片。案明續審。

被告葉駿軒，他否認一項企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪。

控方開案陳詞指，被告透過「heymandi」認識女事主X後，2人改為以telegram溝通。2023年10月8日，被告提出購買X的私密照，並開價每張100元。X後來向被告發送私密照，部分照片拍攝到她的面容和私處。惟被告收到私密照後拒絕付款，並表示已儲存照片。

控方指，X當時要求被告刪除照片，但被告不但拒絕，更要求X與他性交，否則便會在網上發布X的私密片，X於是報警。及至2023年10月10日，X應被告邀請到宏基國際賓館會面，警方在現場拘捕被告，他表示自己「用錯方法逼佢（X）出嚟」，其實並不會網上散播X的照片。被告警誡下又承認存有26張X的私密照，曾邀約X但遭拒。

案件編號：DCCC256/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
9小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
7小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
24分鐘前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
22小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
4小時前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
6小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
7小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
13小時前