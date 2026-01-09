美國消費電子展︱參展企業：科技園帶領走上國際舞台 有助公司加快發展及融資

香港科技園聯同貿發局，率領61間創科企業參加在美國拉斯維加斯舉行、全球最具影響力的科技盛會美國消費電子展（CES），規模創歷屆參展之冠。不少參展企業認為，科技園帶他們走上國際舞台，能更好接觸潛在客戶，有助加快公司發展及融資。

科技園品牌名聲好 能予合作夥伴信心

初創企業Dentomi在現場舉辦產品簡介會，分享其智能口腔健康護理方案GumAI如何實現「隨行牙醫」的體驗，用戶只要跟隨指示拍攝牙齒及牙齦，再透過AI分析口腔情況，有需要時AI更會為用戶提供照顧口腔的方案，例如教用戶如何更好地刷牙及使用牙線等。

該公司共同創辦人暨行政總裁周俊宏本科在廣州讀牙醫，他指看到長者要凌晨於公立牙科診所排隊很辛苦，私家牙科收費對基層來說亦偏貴，故思考要如何幫市民更好照顧口腔健康，因為口腔健康轉差影響很大，包括增加家庭壓力等，而利用AI分析是希望將牙醫以可負擔的形式帶入屋，透過早期預防手段，教育及改善市民對口腔健康的重視，達致將口腔疾病停在開始前。

他來CES參展是看到海外國家看牙醫更有困難，如美國市民若居於偏遠地區，或要駕車兩小時才可看到牙醫，相信其產品對大眾有很大幫助，首兩天有來自韓國、意大利等機構表示有興趣合作，對行情感到樂觀。他更強調，科技園品牌名聲好，縱然該公司沒有強大背景，很多有意合作的夥伴對其公司都很有信心，且科技園幫助他們與知名企業取得聯繫和支持，令項目前期工作更順利，非常期待能在科技園及香港的創科生態系統內繼續壯大。

香港不只低稅率 還可接觸內地市場

專注開發應用AI數碼廣告管理平台的GoGoChart，該公司創始人兼行政總裁魯曉聚表示，公司成立之初是專注手機應用程式開發及推廣，隨市場飽和，再轉做一些電商、數碼廣告推廣等工作，最重要是為客戶找到客戶，不斷研發技術的目標是應用AI簡化市場推廣。

他在科技園舉辦的午宴中，向來自各地的企業及投資者介紹，香港不只是低稅率，還可接觸到內地市場，若企業涉及硬件或人才，特別是開發人員和程序員，香港有很多相關人才資源，亦有不同的試點計劃，可試驗任何新概念或新想法，強調香港是一個很好的地方來測試產品和服務。

他續稱，香港市場很小，要擴大公司發展便要更好利用不同的國際舞台，舉例自己首次於釜山參展時展示了產品和服務，獲得第一名海外客戶，讓更多潛在目標受眾看到，強調參展是十分重要。他今次首次來到CES，是因為投資者希望公司擴展業務至美國，並獲香港駐美經貿辦事處和科技園的支持下，引薦與美國及其他國家的企業、機構等會面，目前已有初步合作方向。

GoGoChart創始人兼行政總裁魯曉聚表示，科技園帶企業出海，有助尋找更多潛在客戶。（郭詠欣攝）

記者：郭詠欣 美國拉斯維加斯報道