三大展覽本月舉辦 開倉節優惠低至一折 旅博會、寵物節載譽歸來

三大消費及主題展覽將於本月舉辦，包括首度舉辦的「年度品牌開倉節2026」，以及載譽歸來的「香港旅遊博覽會2026」和「香港寵物節2026」。其中「年度品牌開倉節2026」將於本月16日至19日在亞洲國際博覽館舉行，屆時將雲集超過400個展位；「香港旅遊博覽會2026」與「香港寵物節2026」則同期於1月29日至2月1日在會展不同展館舉辦。

開倉節優惠低至一折起

首屆「年度品牌開倉節2026」結合購物、娛樂與親子體驗於一身，精選多款高性價比優質商品，優惠低至1折起。今年活動特設8大主題開倉專區，涵蓋時尚服飾、家居電器及潮流精品等。除購物外，大會亦安排了多元化的舞台節目，包括多位歌手演唱金曲、特色舞蹈、小朋友大匯演等表演及互動。

旅遊博覽會首設「推喼王大賽」

「香港旅遊博覽會2026」旨在滿足不同類型旅遊愛好者的多元需求，參加者將可親身探索最新的機票及酒店優惠、獨家旅行團及郵輪假期折扣等。本次博覽會吸引了多家專業旅遊機構、觀光局及旅行社參展，包括呼倫貝爾文旅局、澳門特別行政區政府旅遊局（MGTO）等。現場活動內容豐富，包括50多場旅遊專題講座及表演。此外，全新互動遊戲「推喼王大賽」將首次登場，讓參加者於賽道上挑戰行李箱推動技巧與準確度。博覽會預計送出超過5,700份禮品，總值逾港幣30萬。

寵物展辦螳螂活體展

被喻為「寵物界工展會」的「香港寵物節2026」匯聚全港最多世界知名品牌，讓參觀人士可以一站式了解及採購各式寵物商品，包括糧食飼料、飲料、服飾、玩具等。今屆展覽將再次舉辦螳螂活體展覽「螳潮滙展2：與龍同行」，展出外表近似中國龍的箭螳及近50種螳螂品種。此外，展覽還將舉辦多樣化的活動，如「懷舊金魚街」、「文地貓茶餐廳」打卡點、由香港狗會舉辦的狗展及香港黑貓會舉辦的貓展、「狗狗全運會」，以及一系列寵物健康講座、寵物訓練示範等。

展覽集團主席王學譜致辭時表示，集團籌備多時的「盛世一月」系列活動將於下星期正式啟動，三大展覽主題鮮明、定位清晰，旨在推動市場發展、創造多元價值，為市民帶來優質體驗，同時為參展商提供實際商機，期望為香港經濟注入新動力。

王學譜指，「年度品牌開倉節2026」為業界首次集結最多品牌聯合開倉，並以全電子支付形式進行，市民只需攜帶手機或銀行卡即可購物。他指，隨着「粵車南下」政策實施，期望活動能吸引大灣區居民來港消費，為香港零售業注入新動力。

記者、攝影：蔡思宇