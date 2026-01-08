渣馬｜斧山道運動場人山人海 九龍灣、將軍澳運動場關閉 跑手「大遷徙」練習

渣打香港馬拉松將於1月18日舉行，跑手正積極備戰，勤加練習。近日九龍灣運動場及將軍澳運動場關閉，部分跑手因此「分流」到其他康文署運動場練習，彷如「大遷徙」。有網友發文表示，斧山道運動場人山人海，目測有500、600人同時在運動場跑步，場面壯觀。有網民笑言，要在人潮中跑步，猶如障礙賽。

近日在社交平台出現大量帖文，指斧山運動場人頭湧湧，不少跑手正進行緩步跑，亦有人在跑道上散步，場面熱鬧；有網民則發布排隊等候入場的情況，只見相片有一條長長人龍，發帖網民稱：「以為自己排緊入花市」。

有網民質疑是AI影片，但發帖網文回應是真實拍攝，有網民笑言現場人多擠迫，「仲難跑過渣馬頭段」，亦有網民指渣馬賽事後，人潮便會消失。有網民則指，晚上7時30分前須香港田徑總會會員才可進入，因此約7時前後放工時間開始，大批未持有田總證的跑手在門外排隊等候入場。

《星島頭條》正向康文署查詢。