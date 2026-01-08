Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啟德郵輪碼頭塌閘意外 在場保安稱當日提議並偕同事拉直出軌鐵閘 2秒後即冧閘

社會
啟德郵輪碼頭前年9月中發生工業意外，有滑動式摺疊鋼閘塌下壓傷1名男保安，需要切除左腳腳掌以及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，眾被告否認各1項傳票控罪受審。保安員今午於九龍城裁判法院供稱當時拉不動鋼閘，發現其中1道門出軌了，逕自向事主等提議「我哋3個人試下拉返直佢還原睇下得唔得」，3人「一拉返直，隔咗2秒即刻冧落來喇⋯⋯向我哋砸落來」。審訊明續。

保安員孫龍德今出庭作供，交代自己2021年入職，於世紀服務有限公司任職保安員，案發前經常負責開關涉案鐵閘，2023年9月24日晚上當值時，11時如常關閘，閘上有4道門，孫龍德疊起3道門後拉不動第4道門，察看後發現第4道門出軌了，遂以對講機聯絡控制室中被告麥幗寶，說「道閘拉唔郁，可唔可以搵人來幫下手？」又指由於鋼閘沉重，「要搵機器來操作先得，人手唔得嘅」，惟麥幗寶沒有回應。

保安員逕自召喚同事協助拉直出軌鐵閘

孫龍德續指事主何汝枝與同事伍榮鈞（音譯）7、8分鐘後到場支援，孫逕自提議「我哋3個人試下拉返直佢還原睇下得唔得」，何伍2人均和議指「試下試下」，3人遂分3路拉直鐵閘，伍榮鈞在左，何汝枝在右，孫居中，由於鐵閘傾斜角度不多，3人「一拉返直，隔咗2秒即刻冧落來喇⋯⋯向我哋砸落來」，於是大叫「走呀！」孫龍德今解釋當日乃基於過往經驗來處理。

3名被告依次為啟德郵輪碼頭管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服務分判商世紀服務有限公司及世紀服務保安主任麥幗寶，分別被票控沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有確保僱員的安全及健康罪及沒有照顧在工作地點的人的安全及健康罪。

案件編號：KCS9612-9614/2024
法庭記者：陳子豪

