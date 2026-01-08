流感｜衞生防護中心宣布夏季流感結束 惟冬季流感將臨 籲盡快接種疫苗

衞生署衞生防護中心今日（8日）宣布，夏季流感季節已經完結。季節性流感活躍程度在過去數周持續下降，並於最近一周降至基線水平以下。但隨着天氣漸轉寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，故中心強烈呼籲仍未接種2025／26年度季節性流感疫苗的人士，特別是孕婦、長者、兒童及長期病患者等高危人士，應盡快接種，以減低因流感而出現併發症和死亡的風險。

夏季流感季節共持續約4個月

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港自去年9月初踏入夏季流感季節，季節性流感活躍程度於去年10月中下旬達到最高水平後開始輾轉回落。最新的監測數據顯示，最近一周，即2025年12月28日至2026年1月3日的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為4.08%，同期公立醫院的流感相關入院率為每1萬人0.23宗，兩者皆降至低於基線水平（分別為4.94%和每一萬人0.27宗），中心確定夏季流感季節已經完結。本港於去年9月初宣布進入夏季流感季節，共持續了約4個月，夏季流感季節較過往遲開始。

夏季流感錄25宗兒童嚴重個案 3人亡

中心表示，今次的季節性流感流行的主要病毒為甲型（H3）流感病毒。與季節性流感相關的嚴重或死亡個案和以往一樣，主要影響「一老一幼」。今個夏季流感季節錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，20宗（80%）個案沒有接種季節性流感疫苗。同期共錄得507宗成人嚴重流感個案，當中包括342宗死亡個案。成人嚴重流感個案中約八成為65歲以上長者，當中超過七成沒有接種季節性流感疫苗。

夏季流感季節完結 意味夏季及冬季流感沒出現疊加

徐樂堅指出，這次夏季流感季節已經完結，意味夏季及冬季流感季節沒有出現疊加，但隨着天氣在今年首季逐漸寒冷，而流行病毒株亦不排除會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動，包括在夏季流感季節曾感染流感的人士，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。此外，雖然目前流行的甲型（H3）流感病毒與疫苗所含的病毒株存在一些抗原差異，但季節性流感疫苗仍能對亞分支K的變異病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保護。

他補充稱，全球多個地區於去年提前出現流感季節。美國的流感活躍程度正處於高水平及繼續上升，當地本季已錄得約1,100萬人受感染、12萬人住院，以及5,000人死亡，預計其流感活躍程度還會持續數周。另一方面，中國內地、英國、韓國及日本等的流感活躍程度在近期均開始出現回落。