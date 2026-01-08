又乾又凍︱相對濕度下午錄得17% 天文台 : 破1984年以來1月最低紀錄 大埔粉嶺有農田結霜

天文台昨午（7日）發出霜凍警告，提醒今早（8日）新界內陸可能出現地面霜。天文台今在社交平台發文，指今早在大埔、粉嶺等地都有市民拍攝到結霜情況，又表示由於今晚風勢更弱，輻射冷卻尤其明顯，明日天晴及繼續非常乾燥，早上仍然寒冷，新界部分地區氣溫顯著較低。

天文台總部曾錄17%相對濕度 破1月最低紀錄

截至下午4時，天文台錄得的相對濕度曾下降至17%，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來一月份的最低紀錄。

天文台又說，香港持續受到乾燥冬季季候風影響，截至今午2時，天文台總部錄得相對濕度一度下降到18%，平有記錄以來的1月最低紀錄，而隨着季候風在周末稍為緩和，周末期間氣溫會稍為回升，但早上天氣清涼。

2025年全年僅6天寒冷天氣 較正常少9.2天

另外，天文台總結去年天氣狀況，指去年1月27日錄得全年最低氣溫10.6度。全年寒冷天氣日數為6天，較1991至2020年正常值少9.2天。此外，這亦是自1999年寒冷天氣警告系統開始運作以來，首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。

天文台稱，由於上半年及11月的相對濕度遠較正常低，2025年平均相對濕度為73%，較正常值的78%低5%，是自1947年以來與1963年並列最低。天文台解釋，2025年濕度較低主要原因是1月至4月及11月華南的東北季候風較正常乾燥。此外，5月及6月副熱帶高壓脊較正常強，而且向西延伸幅度較大，抑制了本港降雨，導致這兩個月的天氣相對乾燥。