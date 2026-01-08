協助「猜猜我是誰」騙徒上門收3老婦共22萬元 34歲無業漢認3罪囚50月

兩名老婦2023年底接獲陌生人來電，訛稱其孫兒及兒子被捕及須保釋金，兩人不虞有詐交出12萬元。騙徒同月故技重施，致電另一名老婦索款10萬元，35歲無業男前往收款時，遭老婦親人撞破及後被警方拘捕。該無業男承認3項串謀詐騙罪，暫委法官黃士翔今於區域法院判處他監禁50個月，指騙案有組織及利用事主對親人的關懷，除了金錢損失亦造成心理壓力，而被告雖然只是跑腳角色，但同樣關鍵。

官：利用事主對親人關懷犯案

被告余志發，早前承認3項串謀詐騙罪。辯方求情指，被告背景報告尚算正面，他對犯案感到後悔，亦對案中事主蒙受損失感到抱歉，承諾今後不會重犯，並會尋找穩定的工作及不再沉迷賭博，望法庭輕判。

黃官判刑時，指本案涉及有組織的騙案，騙徒利用事主對親人的關懷犯案，事主除了蒙受損失，亦承受了心理壓力，而被告犯案時對騙案知情，雖然他只是「跑腳」，但在案中亦是關鍵角色。

此外，控方就案件申請加刑，黃官接納本案屬「猜猜我是誰」騙案，此類罪案具普遍性及導致社會受損，故批准控方加刑申請。惟考慮到被告認罪及警誡下招認犯案，黃官終判處被告入獄50個月。

被告稱收酬代上門向受騙事主收款

案情指，87歲陳姓女事主在2023年12月6日接到陌生來電，對方訛稱陳的孫兒被警方拘留，須6萬元保釋金。被告翌日下午到陳的住所取得2萬元後，向陳表示金額不足，要求陳到銀行提取更多現金，及後被告帶著2萬元離開住所。

同月8日，84歲王姓女事主亦接獲陌生來電，對方訛稱王的兒子被警方拘留，需10萬元保釋金。被告翌日上午到王的住所收取10萬元款項後，離開時遭王的親人目擊及質問為何在王的住所出現，被告遂取出懷中的10萬元，問對方若歸還款項，是否能離開。王的親人隨即報警。

被告被捕，警誡下稱因欠債才犯案，指案發前認識一名陌生人，對方提出可通過協助收款來賺快錢。除了上述兩次事件外，被告同月另曾向一名年約75歲的老婦收取10萬元。被告承認從涉案3次收款中獲得共3700元報酬。

案件編號：DCCC814/2024

法庭記者：王仁昌