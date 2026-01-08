Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免試簽駕照｜運輸署今起取消現場派籌 金鐘「排隊黨」絕跡 代辦中介：嚟排隊都冇用

社會
更新時間：13:38 2026-01-08 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-08 HKT

提供免試簽發駕駛執照的金鐘運輸署牌照事務處，在粵車南下推行後，大批「排隊黨」通宵排隊，亂象頻生。運輸署昨日（7日）宣布，今（8日）起取消免試簽發香港駕駛執照的現場派籌安排，並在下周一（12日）開始，每日提供300個「電子即日籌」名額。

代辦中介：電子即日籌免吹冷風

《星島頭條》記者今早11時再前往金鐘走訪，統一中心門口「排隊黨」已銷聲匿跡。有不願透露姓名的疑似本地代辦人員向記者表示，由於今日開始已不再實施現場派籌，因此「嚟排隊都冇咩用，影下啲通知俾大陸客人睇睇咋」。被問到如何看待「電子即日籌」，他則指「唔洗咁辛苦，喺條街邊一直吹冷風呀嘛」。

運輸署取消現場取籌首日秩序良好

而位於統一中心3樓的運輸署牌照事務處，今早亦有運輸署職員及便衣警察在場講解及駐守，現場張貼告示及政府新聞公報，秩序良好，暫時無人「摸門釘」。

統一中心其他樓層亦有不少中介公司，仍在門口貼出宣傳海報，聲稱「代辦唔使排隊」、「免排隊，運輸署代辦」。記者用普通話進入其中一間詢問「新規定實施後，如何代辦拿籌以及申請」。有職員則詢問記者「有無香港身份證、是否為在港讀書的內地學生」。隨後讓記者添加其公司微信，但即場並未回答電子籌能否代辦理等問題。

記者：謝宗英
攝影：汪旭峰

