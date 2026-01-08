Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

一拳書館辦西班牙文興趣班涉違例 店長龐一鳴否認5傳票罪3月受審

社會
更新時間：12:37 2026-01-08 HKT
發佈時間：12:37 2026-01-08 HKT

深水埗獨立書店一拳書館去年舉辦西班牙文興趣班，51歲店長龐一鳴及名下營運一拳書館的鳴動教育有限公司早前分別被票控3罪及2罪，涉嫌管理一間未經註冊的學校、僱用或准許非檢定教員或准用教員在學校教學等，違反《教育條例》。龐一鳴今日於九龍城裁判法院否認全部傳票控罪，案件排期於3月11日開審，需時1日。辯方交代毋需盤問8名控方證人，不爭議商業登記及學生資料等，僅龐一鳴1人作供。

被告龐一鳴及鳴動教育有限公司同被票控在2025年4月23日，管理屬位於深水埗大南商業大廈3樓一間名為一拳書館的學校的管理人或擁有人，而該學校並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊；准許並非檢定教員亦非准用教員的 Montane Antonio Baro在名為一拳書館的學校教學。

龐一鳴另被票控身為鳴動教育有限公司的董事，確實同意或縱容該公司犯下罪行，即作為一所名為一拳書館的學校的擁有人，而該學校並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊。

案件編號：KCS31493-31497/2025
法庭記者：陳子豪

