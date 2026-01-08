JPEX案｜2男涉洗黑錢2640萬元區院提訊 控方發出加刑通知書

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，其中兩男涉嫌「洗黑錢」共約2640萬元。他們分2案，今於區域法院提訊，暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見，另外控方已發出加刑通知書，獲法庭記錄在案。法官高勁修分別押後兩案至3月31日及4月9日再訊，續准被告保釋候訊。

兩名被告為27歲學生余冠霖及31歲無業鄭智超。

余冠霖被控2項洗黑錢罪，指他於2023年8月20日至12月20日在香港知道或有合理理由相信富融銀行及眾安銀行的兩個戶口內共約779萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

控方發出加刑通知書

鄭智超被控4項洗黑錢罪，指他於2022年3月3日至2024年2月19日在香港知道或有合理理由相信理慧銀行、富融銀行、匯立銀行及眾安銀行的4個戶口內共約1861萬元為從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

辯方今天申請兩案押後，期間索取文件及向被告提供法律意見，並表示已收到控方申請加刑的通知書；控方確認發出通知書，獲法庭記錄在案。余的案件押後至4月9日再訊，鄭的案件則押後3月31日再訊。

案件編號：DCCC1867、1870/2025

法庭記者：王仁昌