山泥傾瀉︱政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分3年內重複傾瀉

近年極端天氣頻繁，颱風暴雨往往導致多區山泥傾瀉，除影響市民出入，亦有可能危及性命。申訴專員陳積志今日（8日）宣布，公署完成就特區政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理的首項主動調查行動，深入剖析政府的防治山泥傾瀉工作及對政府人造斜坡的管理，並向土拓署、地政總署、路政署、水務署及建築署提出合共32項主要改善建議。公署調查發現，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率高於私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等。另外，多宗涉及政府人造斜坡的較嚴重山泥傾瀉事故個案，部分斜坡在首次發生事故起計的3年內重複發生事故。

近10年本港年均約214宗山泥傾瀉事故

全港有約61,000個已登記的人造斜坡，政府人造斜坡佔38,600多個，私人人造斜坡則有15,800多個，另有6,300多個混合責任人造斜坡。調查發現，2015至2024年，本港每年平均錄得約214宗山泥傾瀉事故，較1989至2014年的每年平均約300宗下跌近三分之一。在2015至2024年的山泥傾瀉事故中，近兩成半涉及天然山坡。公署審視自2008年起的9宗嚴重事故，發現多數涉及天然山坡，且大部分事前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或即使已被納入該計劃，但所處的優次較低而在事故前未被納入計劃的顧問合約，以展開實際的工程研究及設計。

2023年9月在筲箕灣耀興道發生的山泥傾瀉事故。政府新聞處圖片

個別政府人造斜坡5年山泥傾瀉4次

至於政府人造斜坡，同期事故超過四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的則約為5%。公署分析指出，撇除兩類人造斜坡的實際事故數目差異後，在2020至2024年間，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率，按年介乎0.1%至0.6%，仍高於按年介乎0.03%至0.3%的私人人造斜坡，相差介乎1至3倍不等，情況值得關注。

該數據亦顯示，兩者按年發生山泥傾瀉事故的比率均低於1%，屬甚低水平，而接近八成發生於政府人造斜坡的山泥傾瀉事故，所涉及的均是「人命後果類別」級別較低的第二和第三級。

此外，公署審視自2014年起多宗涉及政府人造斜坡的較嚴重山泥傾瀉事故個案，發現部分斜坡在首次事故起計的3年內重複發生事故，個別更在5年內於不同部分發生4次事故。

申訴專員陳積志表示，欣悉調查期間土拓署主動提出改善措施，包括由2025年起3年內，逐步增加長遠防治山泥傾瀉計劃的年度目標，每年進行風險緩減工程的天然山坡由30個增至40個，鞏固政府人造斜坡的年度目標，由150個增至200個。土拓署亦已識別3個與筲箕灣耀興道地質狀況相似的天然山坡納入計劃，並會重點審視對市民生活有較大潛在影響的人造斜坡。

調查發現，在2015至2024年發生的山泥傾瀉事故中，超過四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的則約為5%。圖為紅山半島大面積山泥傾瀉。

提32項主要改善建議

公署認為，土拓署應採取措施進一步提升斜坡的安全管理。同時，各部門應持續深化協作，促進意見交流及經驗分享，令防治山泥傾瀉工作做得更加精準到位。 公署向各個部門提出的主要改善建議包括：