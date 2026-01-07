Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立醫院收費改革｜大批病人湧家庭綜合中心申醫費減免 醫管局：與社署溝通確保適時處理

社會
更新時間：22:52 2026-01-07 HKT
發佈時間：22:52 2026-01-07 HKT

香港公立醫院收費已於本月起調整，在新機制下，急症室服務、普通科門診、處方藥物等均調高收費，並設有「全年1萬元醫療費用」上限措施，超出的費用將由醫管局「包底」，合資格市民可申請。大批病人申請醫費減免，部分人轉到社署轄下家庭綜合中心申請。醫院管理局表示，已與社署溝通，確保適時處理市民的醫療費用減免申請。

醫管局回覆《星島頭條》查詢表示，醫管局在公營醫療收費改革正式實施前已與社會福利署（社署）保持溝通，以確保適時處理市民有關醫療費用減免的申請。

醫療費用減免機制經優化後，已設立專責隊伍，協助病人處理申請醫療費用減免的相關事宜。為進一步縮短處埋時間，醫管局建議無論是已預約於公立醫院或家庭醫學診所應診的病人，均可於就診前兩個月到各公立醫院或診所的醫務社會服務部或專責隊伍提交相關申請；有經濟困難的病人，如需即日或緊急接受治療，專隊亦會提供協助。另外，已預約於家庭醫學診所應診的病人，可於就診前兩個月到社署綜合家庭服務中心或其他指定服務單位提交相關申請。

醫管局會繼續與社署合作，並保持密切溝通，在可行的情況下將部分申請分流至醫院或診所的醫務社會服務部或專責隊伍處理；亦會加派人手，為有需要市民提供即時協助，確保各項服務繼續運作暢順，以及病人不會因為經濟困難而得不到應有的醫療服務。

社會福利署回覆《星島頭條》查詢表示，一直與醫院管理局保持溝通，處理市民有關醫療費用減免的事宜。就近日出現大批病人轉到社署轄下的服務單位查詢及申請醫療費用減免的情況，社署會與醫管局作出跟進及協調安排。

