涉收賄助3人獲聘護理員 32歲暫託中心時任護理員獲准保釋3月再訊

32歲天水圍暫託中心時任女護理員涉嫌收受3人賄款，以協助他們獲聘，被廉政公署起訴3項代理人接受利益罪，今於屯門裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鄧少雄應申請押後案件至3月4日，期間被告獲准以5000元保釋候訊。

被告陳佩琪，時任護理員，被控3項代理人接受利益罪，分別指她作為Quality Services（HK）Limited派駐天水圍暫託中心的員工，於或約於2022年9月3日，在香港，無合法權限或合理辯解下從黃伃瀅、吳萬儀、陳芳接受形式為1000至1500港元的饋贈、貸款 、費用、報酬或佣金，作為陳佩琪協助上述3人獲Quality Services（HK）Limited僱用為該天水圍暫託中心的護理員的誘因或報酬。

案件編號：TMCC30/2026

法庭記者：雷璟怡