八旬過路婦捱撞捲車底亡 貨車司機認危駕還押1.9判刑

社會
更新時間：17:26 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:26 2026-01-07 HKT

八旬老婦前年5月在旺角洗衣街橫過馬路時，遭中型貨車撞倒後捲入車底拖行，送院搶救後不治身亡。涉案貨車司機今在荃灣法院（暫代區域法院）承認危險駕駛引致他人死亡罪，辯方求情指案發後被告夜不能寐，須依賴睡眠藥物，亦沒有再駕駛貨車。法官譚思樂將案件押後至1月9日判刑，期間被告還押候懲。

求情指被告事後需接受精神治療

54歲被告陳世鳴，報稱中型貨車司機，被控危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指陳於2024年5月20日在旺角洗衣街交界，在道路上危險駕駛中型貨車，引致姓鄺女子死亡。

辯方求情指，被告是專業駕駛者，駕駛貨車超過13年，過往駕駛紀錄尚算良好，沒有同類刑事定罪紀錄。被告在案發後沒有再從事駕駛工作，不但夜不能寐，更需依賴藥物以協助睡眠，並接受精神科治療，望法庭輕判。

被告撞倒老婦拖行20米始發現意外

案情指，被告前年5月下午4時許，駕駛中型貨車沿洗衣街往亞皆老街方向行駛，駕駛期間與隨行同事交談，不慎將過路的82歲姓鄺女事主撞倒，惟被告沒有及時停車，並輾過事主繼續行駛。被告在碰撞後再駕駛貨車行走約20米行駛後，被告才發現意外出現，立刻停下貨車。

事主及後被送往醫院搶救，惟終不治身亡。當時案發地沒有過路燈，亦非行人過路處。被告被捕後在警誡下指，事主身穿深色衣物，故他或未能注意到事主，及後聽見女性的尖叫，惟不清楚自己是否撞到某個物體，故在行駛約20米後才停下了貨車。

案件編號：DCCC92/2025
法庭記者：黃巧兒

