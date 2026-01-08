美國消費電子展｜美智能家居公司到香港科技館參觀 讚本港科技發展好 AI賦能工具引領潮流

【美國消費電子展/美國智能家居公司/AI/香港睿亞極光科技】美國消費電子展（CES）每年吸引超過18萬名專業買主及專業人士入場參觀，展場面積高達260萬平方呎。美國智能家居公司負責人Michael Folk，於展覽首天早上即到香港科技館參觀，並看中一款便攜式人工智能（AI）視覺識別助手，有意入手產品，將與相關企業負責人再會面。他認為香港科技發展非常好，特別是在AI賦能工具上正在引領潮流。

香港睿亞極光科技首次參展 讚科技園助接觸更多海外客戶

Michael Folk的公司本身在拉斯維加斯成立，主力為客人在家中打造一個中樞系統以變成智能家居，且無需依賴雲端運作，以保障客戶的私隱，而香港睿亞極光科技有相同理念，都是透過建立本地AI系統，正好解決私隱問題。他指該公司目前正在尋找本地使用的AI攝像機，睿亞極光科技能提供解決方案，有意入手，至於會購入多少，他指要看稍後討論的結果。

睿亞極光科技的便攜式AI視覺識別助手，即讓客戶自行訓練AI，客製化不同的警示系統，舉例媽媽擔心小朋友在家中走出露台，可以將家中一張相上載至系統，規劃出安全區，AI識別到環境後下載模型到該公司的攝錄器上，即可線下使用系統，每當小朋友離開安全區就會發出警示聲。



該公司產品市場經理韓偉強表示，海外市場很著重個人私隱問題，若不斷上載家中環境，很易被有心人使用相關的資料，而該公司系統只需上載一次作訓練AI，安全性會轉高。他們今次是首次參加CES，他指成果較預期好，認為科技園有助公司發展及幫他們接觸更多海外客戶。



記者郭詠欣美國拉斯維加斯報道