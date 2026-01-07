Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雀巢奶粉回收｜誤食受污染奶粉或現屙嘔症狀 家庭醫生林永和指多屬輕症 教路轉奶粉貼士！

社會
更新時間：17:16 2026-01-07 HKT
發佈時間：17:16 2026-01-07 HKT

雀巢公司近日在歐洲部分地區回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港表示，進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，公司已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性回收。家庭醫生林永和表示，若嬰兒不慎進食受污染奶粉，可能會出現急性腸胃不適症狀，但一般情況不會太嚴重，家長毋須過度恐慌。

溫水無法殺死毒素 視乎進食量致屙嘔症狀

林永和解釋，蠟樣芽孢桿菌有機會在奶粉中產生毒素，引致身體不適，這類毒素即使以溫水（約40多度）沖調奶粉，其中的細菌和毒素仍可能對嬰兒造成傷害。嬰兒進食受污染奶粉後的反應，視乎進食量多少，常見症狀包括急性腸胃不適、嘔吐、腹瀉。

他強調，除非進食量很大，否則蠟樣芽孢桿菌一般不會造成嚴重影響。家長若懷疑嬰兒曾進食可能受污染的批次，應首先停止讓嬰兒繼續飲用該奶粉，並觀察嬰兒過去一段時間是否有身體不適。若嬰兒並未出現屙、嘔、或食慾不振等症狀，可能代表或該批次奶粉並未受影響。

相關新聞：奶粉回收︱家長怒斥雀巢熱線「完全打唔通」須漏夜撲奶粉 萬寧須憑單據及產品退款

輕症可視為普通腸胃炎處理

林永和建議，若嬰兒出現不適，家長應及早帶其就醫，諮詢家庭醫生或兒科醫生以了解具體狀況。若症狀較輕，可先視作一般腸胃炎處理，但須特別留意是否出現脫水徵兆，或本身是否伴有其他健康問題，這些都可能增加嚴重併發症的風險。他提醒，最重要是留意嬰兒有否因屙嘔而出現缺水情況，需補充足夠水分，若出現症狀應先就診，待醫生評估後再考慮是否轉換奶粉及觀察後續變化。他表示，通常若腹瀉過後狀況平穩，便可能已逐漸恢復，細菌的影響也多會隨之減退。

對於考慮為嬰兒轉換奶粉品牌的家長，林永和表示一般無需過度擔憂，只要選擇信譽良好且類型相近的產品（例如同屬低敏配方），並確認奶粉階段符合嬰兒月齡（如 0–6 個月或 6 個月以上），直接轉換通常可接受。他建議家長可諮詢健康院護士、兒科醫生或家庭醫生的意見，尤其若嬰兒已開始進食固體食物，轉換奶粉影響通常通常不大。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
19小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
7小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
2小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
9小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
1小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT