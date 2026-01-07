雀巢奶粉回收｜誤食受污染奶粉或現屙嘔症狀 家庭醫生林永和指多屬輕症 教路轉奶粉貼士！

雀巢公司近日在歐洲部分地區回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港表示，進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，公司已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性回收。家庭醫生林永和表示，若嬰兒不慎進食受污染奶粉，可能會出現急性腸胃不適症狀，但一般情況不會太嚴重，家長毋須過度恐慌。

溫水無法殺死毒素 視乎進食量致屙嘔症狀

林永和解釋，蠟樣芽孢桿菌有機會在奶粉中產生毒素，引致身體不適，這類毒素即使以溫水（約40多度）沖調奶粉，其中的細菌和毒素仍可能對嬰兒造成傷害。嬰兒進食受污染奶粉後的反應，視乎進食量多少，常見症狀包括急性腸胃不適、嘔吐、腹瀉。

他強調，除非進食量很大，否則蠟樣芽孢桿菌一般不會造成嚴重影響。家長若懷疑嬰兒曾進食可能受污染的批次，應首先停止讓嬰兒繼續飲用該奶粉，並觀察嬰兒過去一段時間是否有身體不適。若嬰兒並未出現屙、嘔、或食慾不振等症狀，可能代表或該批次奶粉並未受影響。

輕症可視為普通腸胃炎處理

林永和建議，若嬰兒出現不適，家長應及早帶其就醫，諮詢家庭醫生或兒科醫生以了解具體狀況。若症狀較輕，可先視作一般腸胃炎處理，但須特別留意是否出現脫水徵兆，或本身是否伴有其他健康問題，這些都可能增加嚴重併發症的風險。他提醒，最重要是留意嬰兒有否因屙嘔而出現缺水情況，需補充足夠水分，若出現症狀應先就診，待醫生評估後再考慮是否轉換奶粉及觀察後續變化。他表示，通常若腹瀉過後狀況平穩，便可能已逐漸恢復，細菌的影響也多會隨之減退。

對於考慮為嬰兒轉換奶粉品牌的家長，林永和表示一般無需過度擔憂，只要選擇信譽良好且類型相近的產品（例如同屬低敏配方），並確認奶粉階段符合嬰兒月齡（如 0–6 個月或 6 個月以上），直接轉換通常可接受。他建議家長可諮詢健康院護士、兒科醫生或家庭醫生的意見，尤其若嬰兒已開始進食固體食物，轉換奶粉影響通常通常不大。