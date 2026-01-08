美國消費電子展｜科技園3項「CES 創新獎 2026」產品首天即有潛在客戶 公司 : 料很快可打開海外市場

【美國消費電子展/科技園/CES 創新獎/貿發局/香港電子業協會】香港科技園聯同貿發局、香港電子業協會再次率團到美國拉斯維加斯，出席年度盛事國際消費電子展（CES），當中科技園區有三項產品更榮獲「CES 創新獎 2026」的殊榮，獲得不少海外品牌、投資人等青睞，在展覽首天有公司已接觸到潛在客戶，並會於短期內再碰頭商討合作內容。有公司負責人透露初步與這些單位達成合作方向，相信很快可打開海外市場，並認為獲得科學園極力支持，令他們今天能開拓全球市場。

3間公司獲「CES 創新獎 2026」 均是首次參加即獲殊榮

今年榮獲「CES 創新獎 2026」的包括由意領科技研發的全球首款便攜式智能脂肪肝測量儀、由連山動力研發的「智能消防機械人」，以及PointFit研發的可偵測肌肉疲勞程度的汗水感應器。他們三間公司均是首次參加CES即獲殊榮。

意領科技推全球首款便攜式智能脂肪肝測量儀 有助及早介入治療

意領科技本身是大學科研團隊，之後加入科技園的生物醫藥科技培育計劃(INCU-BIO)。他們推出的全球首款便攜式智能脂肪肝測量儀，只有手掌大小，需約30 秒即可透過人工智能偵測肝臟的位置，並透過專利算法，精準分別皮下脂肪及包圍肝臟的脂肪，這是傳統超聲波檢測難以做到的，大大提升了檢測準確度，有助及早介入治療、實施預防性護理，更大機會延長患者壽命。



該公司臨床專家余梓瑤表示，全球有約30億人患有脂肪肝，但很多時要到中後期才有症狀，患者難於早期介入治療，團隊希望將測量儀普及化走入家庭，如家用血壓計、體溫計一般，教育大眾做好預防性護理。她指隨美國於前年推出全球首種治療脂肪肝藥物，相信醫藥界會做相關推廣及教育，社會將更著重預防手段，有望打造新的生態鏈。她透露展覽首天已接觸超過20名潛在客戶，預料可開拓全球市場及尋找國際投資者。

連山動力: 加快研究針對高樓層建築環境「智能消防機械人」

由連山動力研發的「智能消防機械人」能自動偵測及精準探測火源、於濃煙環境中自主導航、提供實時路障提示，並選擇最合適的滅火劑，以降低威脅生命及耗損財產的風險。客戶主要來自亞洲，展覽首天有韓國客戶來了解機械人運作，獲得很多智能貨倉公司及工廠青睞。



該公司聯合創始人張予馨表示，團隊專注做火災救援10多年，一直與消防處合作，了解消防員在火場的實際困難，且發現各地的消防一直未能完全善用新科技，而智能消防機械人的研發，正是為了解決消防員在濃煙下難以掌握現場環境所設，透過掃瞄現場情況，盡快建立現場模型，為消防員提供更多資訊。



她又稱，大埔宏福苑火災發生後感到很心痛，知道很多市民在質疑為何不使用機器人，雖然機械人可輕鬆在凹凸不平的地方行走，又或跨越小量的障礙，但面對高層建築要上樓梯、轉彎等，其移動功能仍然受限，因此團隊希望加快研究，推出可針對高樓層建築環境的機械人。

PointFit : 參加CES能接觸到更多公司決策人

PointFit研發的可偵測肌肉疲勞程度的汗水感應器，使用者只需將一塊超薄抗菌納米薄膜貼在手臂上進行監察，配合手機應用程式，可即時監測肌肉疲勞情況和壓力水平，避免運動員過度操練，更可減少進行入侵性血液測試。



該公司於去年6月隨科技園參加歐洲年度初創及科技盛會Viva Technology，Pointfit行政總裁林堅指出，明顯在CES能夠接觸到更多公司的決策人，包括不少國際知名企業，大家下決定的速度會更快，笑言早上與一家運動飲料公司代表交流，向他們說明運動飲料對運動員的害處，大家都在了解不同技術的發展，交流過程更深入。



他續稱，無論是Viva Technology或CES，科技園在協助他們逐步走出去，亦增加了媒體關注，例如在CES有澳洲媒體來採訪，縱然公司未真正接觸或滲透到澳洲市場，但這是一個非常好的起點，可以令該公司嘗試探索新市場。



記者郭詠欣美國拉斯維加斯報道