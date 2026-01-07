選舉投票日撕毀兩候選人海報 七旬翁認刑毀辯稱手痕 判緩刑1年半另賠$58

七旬老翁於2025年選舉投票日在深水埗損壞現屆立法會議員梁文廣及鄭泳舜的10張候選人海報，在警誡下指因貪玩及「一時手痕」才犯案。退休老翁今早在西九龍裁判法院承認兩項刑事損壞罪，被判監禁4星期、准緩刑18個月，另需分別向梁文廣辦事處和鄭泳舜辦事處賠償9元及49元。

73歲被告吳玉堂，報稱退休人士，被控兩項刑事損壞罪，指他於2025年12月7日，在香港深水埗北河街90號外無合法辯解而損壞屬於梁文廣的三張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總值9元，及屬於鄭泳舜的七張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總值49元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

警員巡經發現被告神色可疑

案情指，鄭榮信及梁文廣立法會議員辦事處的職員，分別在去年11月1日及3日在案發地貼上鄭榮信及梁文廣的2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，梁文廣的三張海報總值9元，鄭泳舜的七張總值49元。兩名警員在案發地巡邏時，發現被告神色可疑，遂截停被告進行調查。

警員發現貼在案發地的選舉宣傳海報已被撕成碎片，及後被告承認撕毀選舉海報。被告在警誡下承認出於貪玩犯案，表示「我一時手痕，先用手撕爛呢度大約10張啲議員嘅選舉海報咋，比次機會啦」。

案件編號：WKCC77/2026

法庭記者：黃巧兒