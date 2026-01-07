Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

選舉投票日撕毀兩候選人海報 七旬翁認刑毀辯稱手痕 判緩刑1年半另賠$58

社會
更新時間：16:24 2026-01-07 HKT
發佈時間：16:24 2026-01-07 HKT

七旬老翁於2025年選舉投票日在深水埗損壞現屆立法會議員梁文廣及鄭泳舜的10張候選人海報，在警誡下指因貪玩及「一時手痕」才犯案。退休老翁今早在西九龍裁判法院承認兩項刑事損壞罪，被判監禁4星期、准緩刑18個月，另需分別向梁文廣辦事處和鄭泳舜辦事處賠償9元及49元。

73歲被告吳玉堂，報稱退休人士，被控兩項刑事損壞罪，指他於2025年12月7日，在香港深水埗北河街90號外無合法辯解而損壞屬於梁文廣的三張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總值9元，及屬於鄭泳舜的七張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總值49元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

警員巡經發現被告神色可疑

案情指，鄭榮信及梁文廣立法會議員辦事處的職員，分別在去年11月1日及3日在案發地貼上鄭榮信及梁文廣的2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，梁文廣的三張海報總值9元，鄭泳舜的七張總值49元。兩名警員在案發地巡邏時，發現被告神色可疑，遂截停被告進行調查。

警員發現貼在案發地的選舉宣傳海報已被撕成碎片，及後被告承認撕毀選舉海報。被告在警誡下承認出於貪玩犯案，表示「我一時手痕，先用手撕爛呢度大約10張啲議員嘅選舉海報咋，比次機會啦」。

案件編號：WKCC77/2026
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
19小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
7小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
被呃3萬拒醒覺！深水埗手機店主苦戰墮騙局兩婆婆 最後「咁做」全網叫好｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街頭搭訕 上房脫剩底褲 2分鐘遭偷走褲袋金鏈
突發
2小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
9小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
2小時前
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
陳百祥自稱提攜佘詩曼 驚爆四屆視后家事：得我知邊個係佢老竇 曾積怨阿佘被公然「問候」
影視圈
2026-01-06 16:03 HKT
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT