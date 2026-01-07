石澳68歲翁玩滑翔傘墮山亡 報告揭一陣強風突將事主掀離地面 疑未及帶頭盔及扣座袋

民航意外調查機構今日（7日）就2025年12月9日一架BGD Base 3滑翔傘在石澳打爛埕頂山飛行時失控墜落斜坡，造成一名68歲男飛行員死亡的意外，發表調查初步報告。報告指事發時該名男飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋，正準備起飛並整理滑翔傘傘繩時，㇐陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同男飛行員㇐併掀離地面。數秒後，男飛行員連同滑翔傘墜落山坡，經搶救後證實不治。

男飛行員準備起飛時 一陣強陣風將男飛行員掀離地面

報告指去年12月9日㇐名男滑翔傘飛行員獨自前往位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場。至約下午2時 08分，行山人士目睹該飛行員正在準備滑翔傘活動，並整理滑翔傘的傘繩。當時滑翔傘雖受風力影響部分充氣，但仍置於地面。飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋。約40秒後，㇐陣突如其來的強陣風令滑翔傘完全充氣，連同男飛行員㇐併掀離地面，當時他左手握著右側操縱繩，右手則抓緊左側操縱繩，身軀面向滑翔傘後方。升空約10秒後，左側操縱繩從他手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊起來。數秒後，男飛行員連同滑翔傘墜落山坡。行山人士隨即報警。

男飛行員當日送院，最終不治。資料圖片

至約下午3時19分，政府飛行服務隊直升機將男飛行員送往東區尤德夫人那打素醫院急救。同日下午3時47分，男飛行員經搶救後證實不治。

民航意外調查機構收到有關事件的消息後，已聯絡警方跟進具體情況，並對相關資料進行核實。 總調查主任根據《香港民航（事故調查）規例》（第 448B 章） ，將事故歸類為意外並且展開調查，以確定意外發生的情況及因由。

民航意外調查機構至今已完成了對飛行員的滑翔傘、設備和配件的檢查；從飛行員的高度錶下載了飛行數據； 收集了目擊者關於男飛行員在地面整理滑翔傘及飛行的錄影片段；和獲取滑翔傘使用手冊。

民航意外調查機構將分析收集到的目擊者錄影片段及飛行數據； 收集和分析與飛行有關的氣象資料；和審閱男飛行員的屍體剖驗報告。 調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

按照民航處的滑翔傘活動的一般安全指引，飛行員在傘翼充氣前對設備進行檢查，包括但不限於戴好頭盔、繫緊座袋腿帶、以正確方向連接傘翼、裝妥加速裝置、確保傘繩沒有互相打結、確保後備傘安裝妥當，以及確保滑翔傘與座袋的所有連接點均已正確並穩妥連接。





