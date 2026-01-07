啟德郵輪碼頭前年塌閘意外 受傷保安指鐵閘傾側人力不能處理 仍應上司指示「想扶返直⋯⋯就跌落嚟喇」

啟德郵輪碼頭前年9月中發生工業意外，有滑動式摺疊鐵閘塌下壓傷1名男保安，需要切除左腳腳掌以及右腳小腿。郵輪碼頭管理公司、保安公司及保安主任涉嫌沒有保障安全被票控，眾被告今日於九龍城裁判法院否認各1項傳票控罪受審。事主憶述案發時「鐵閘斜咗⋯⋯認為人力唔能夠處理，要用機器」，惟保安主任指示「盡量睇下可唔可以扶住個閘」，3人唯有從閘內「係咁掹，想扶返直⋯⋯手都未放呀，就跌落嚟喇」。

53歲事主何汝枝今持拐杖出庭作供，交代自己為中山人，十多年前來港生活，案發時受僱於被告世紀服務有限公司，任職夜更保安員。事主憶述2023年9月24日晚上當值時，原負責在上船閘口擺放乘客指示牌，11時許從對講機接到上司被告麥幗寶指示，指「E3閘出現問題，要我去協助」，事主於是連同同事伍永君（音譯）到場協助，到場後「見到個鐵閘斜咗」，向地盤外傾斜，另一名同事孫隆德（音譯）透過對講機向麥幗寶反映。

傷者指按上司指示扶直傾斜摺閘

事主續指鐵閘沉重，3人雖然當時「認為人力唔能夠處理，要用機器，我哋意見只有圍封到第日」，然而麥幗寶指示3人「盡量睇下可唔可以扶住個閘」，3人唯有遵從，從閘內「係咁掹，想扶返直」，約2分鐘左右鐵閘「差唔多直喇，手都未放呀，就跌落來喇」。事主交代事後自己切除了左腳腳掌及右腳小腿，需要戴義肢過活。

事發於啟德郵輪碼頭。資料圖片

辯方質疑鐵閘本就向外傾側，若非從內用力拉便不會倒下，事主當時亦認為要用機器處理，事主回應指「領導堅持意見」故上前拉閘。

3名被告依次為啟德郵輪碼頭管理公司Worldwide Cruise Terminals(Hong Kong)Limited、保安服務分判商世紀服務有限公司及世紀服務保安主任麥幗寶，分別被票控沒有確保存放於處所的作業裝置或物質是安全的罪、沒有確保僱員的安全及健康罪及沒有照顧在工作地點的人的安全及健康罪。

案件編號：KCS9612-9614/2024

法庭記者：陳子豪