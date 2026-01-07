運輸署：為配合天橋拆卸工程 龍翔道本周六晚上實施臨時交通安排

運輸署今日（1月7日）提醒市民，為配合天橋拆卸工程，龍翔道東行介乎大磡道與斧山道的一段行車道（近荷里活廣場）及附近一帶道路將於本周六（1月10日）晚上11時起分階段實施臨時封路措施，直至翌日上午5時30分。封路期間，將實施以下臨時交通安排：

臨時封路時間 封閉路段 本周六（1月10日）晚上11時至翌日上午5時30分 龍翔道（東行）介乎沙田坳道與鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處的一段快線 觀塘道（西行）近啟業邨至龍翔道（西行）近蒲崗村道的一段快線 本周日（1月11日）凌晨0時至上午5時30分 龍翔道（東行）介乎豪苑與鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處的一段中線 龍翔道（西行）介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段中線 本周日（1月11日）凌晨1時至上午5時30分 龍翔道（東行）介乎大磡道與斧山道的全線

在1月11日凌晨1時至上午5時30分，當龍翔道（東行）介乎大磡道與斧山道的全線封閉期間，相應的一段龍翔道西行行車道將臨時改為雙程行車。

受影響路段會設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。駕駛人士請保持忍讓及小心駕駛及遵從在場警務人員的指示。

市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或網頁（www.td.gov.hk），獲取最新交通消息。