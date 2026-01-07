Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

運輸署：為配合天橋拆卸工程 龍翔道本周六晚上實施臨時交通安排

社會
更新時間：12:33 2026-01-07 HKT
發佈時間：12:33 2026-01-07 HKT

運輸署今日（1月7日）提醒市民，為配合天橋拆卸工程，龍翔道東行介乎大磡道與斧山道的一段行車道（近荷里活廣場）及附近一帶道路將於本周六（1月10日）晚上11時起分階段實施臨時封路措施，直至翌日上午5時30分。封路期間，將實施以下臨時交通安排：

臨時封路時間 封閉路段
本周六（1月10日）晚上11時至翌日上午5時30分
  1. 龍翔道（東行）介乎沙田坳道與鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處的一段快線
  2. 觀塘道（西行）近啟業邨至龍翔道（西行）近蒲崗村道的一段快線
本周日（1月11日）凌晨0時至上午5時30分
  1. 龍翔道（東行）介乎豪苑與鑽石山（彩虹道）公共運輸交匯處的一段中線
  2. 龍翔道（西行）介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段中線
本周日（1月11日）凌晨1時至上午5時30分 龍翔道（東行）介乎大磡道與斧山道的全線

在1月11日凌晨1時至上午5時30分，當龍翔道（東行）介乎大磡道與斧山道的全線封閉期間，相應的一段龍翔道西行行車道將臨時改為雙程行車。

受影響路段會設置適當的交通標誌，指導駕駛人士。駕駛人士請保持忍讓及小心駕駛及遵從在場警務人員的指示。

市民請預早計劃行程及預留足夠的交通時間，並留意傳媒廣播或瀏覽運輸署「香港出行易」流動應用程式或網頁（www.td.gov.hk），獲取最新交通消息。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
16小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案 官方有回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督
即時國際
6小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
4小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
2026-01-06 11:47 HKT
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
5小時前
獨家｜「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防
突發
6小時前
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染 雀巢：沒收到任何不適報告
社會
16小時前
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
2026-01-06 13:00 HKT