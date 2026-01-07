每日雜誌｜社交媒體簡化風險 郊野「打卡」熱點成奪命陷阱 漁護署籌備「小紅書」帳號 研破邊洲預約限流

西貢破邊洲上周發生內地遊客因「打卡」失足墮海的致命意外，揭示本港多個自然景點在社交平台推動下，成為高危「打卡黑點」。破邊洲以外，大東山「跳板石」、飛鵝山「自殺崖」及東平洲「更樓石」等地亦深受追捧。有資深行山專家指出，不少遊客在缺乏裝備、經驗及風險認知下貿然前往，增加意外風險，須從安全教育、善用科技及人流管理等多方面着手改善。漁護署回覆本報指，正研究是否需要為東壩和萬宜地質步道的破邊洲段制訂訪客上限及預約制度；同時正籌備成立官方「小紅書」帳號，冀更直接向內地遊客宣傳遠足資訊及安全提示。

有內地遊客無視警告牌，登上獅子山頂。 小紅書截圖

有遊客於飛鵝山自殺崖著名地標「空中平台」拍照。 小紅書截圖

除破邊洲外，近年多個自然景點亦成為高危「打卡黑點」。資深行山領隊梁榮亨指出，東平洲更樓石、大東山跳板石，以及大帽山臥雲石同樣深受遊客追捧。其中，大東山跳板石因外形凌空突出，常有遊客「倒掛」拍照，惟實際位置屬陡峭斜坡，一旦失手則後果嚴重，「即使站在石上拍照，後退時稍不注意，也有失足墮下的危險。」

有遊客排隊等候在大東山「跳板石」拍照。 小紅書截圖

東平洲「更樓石」近年亦成為內地遊客的熱門「打卡」景點。 資料圖片

「倒掛」拍照 失手後果嚴重

他又指，近期更有內地遊客租用快艇前往北果洲等荒島，觀賞六角柱石，「他們可能在網上看到資料，便爬上大炮石拍照，拍出來有效果，不過真的挺危險。」他提醒，相關地點易受季節風及浪湧影響，岩面濕滑且無管理或救援設施，自己帶隊時亦會勸喻參加者不要接近，「萬一滑倒掉下去，肯定救不回。」

山藝及攀岩教練梁念豪亦指出，獅子山頂、飛鵝山自殺崖等地長期屬高風險區域，但因位置鄰近市區或交通方便，令遊客產生錯誤的安全感，不少人即使身處強風，仍於懸崖邊自拍或做出跳躍動作，輕視墮崖風險。

翻查資料（見表），萬宜水庫東壩去年曾有遊客因「打卡」失足墮下防波堤，致頭部受傷；前年石澳亦有內地遊客因拍照被大浪捲走，造成2死1傷的慘劇。

有內地女子去年在東壩拍照時，失足跌下防波堤，頭部受傷。

行山專家籲從三方面改善

遊客在高危地點冒險拍照，離不開社交媒體的影響。民間搜索隊「香港守望者服務團」創辦人Anson指出，近年該團隊參與的外地遊客山野搜救個案有2宗，分別涉及西貢及大帽山，「不是高危位置，遊客可能不適應香港的氣候，或不太熟悉香港的地形而遇險。」

他提到，社交平台上的影像往往只呈現漂亮的一面，卻隱去拍攝背後的準備工夫，包括需專業人士陪同，或須穿着具抓地力與防護功能的專業裝備。他補充，獅子山、自殺崖、蚺蛇尖及破邊洲等地雖然危險，但在「打卡文化」驅動下，部分遊客仍會跨越安全警示，為求拍攝「與眾不同」的照片而刻意靠近懸崖邊緣，甚至進行危險動作。

梁榮亨指，在社交媒體主導的氛圍下，行山被過度簡化為輕鬆活動，忽略了其本質上仍屬需充分準備、評估與自律的戶外行為，若心態不改，意外風險將持續存在。他提醒，即使是標示為「郊遊徑」的路線，實際可能需步行數小時，並涉及上落坡或崎嶇地形，但遊客普遍高估自身體能，低估路線難度。

目前政府在多個高風險景點設置「懸崖危險，切勿前進」等警告牌，卻仍有遊客進行危險行為。梁念豪指出，相關提示對風險意識薄弱者阻嚇力有限，部分人甚至會進一步靠近危險位置，「有警告牌代表前方有沙石或風力強勁，但有些遊客堅持上去，怎麼勸也沒用。」

山藝及攀岩教練梁念豪表示，曾目睹有遊客為求「打卡」效果，在懸崖邊做出跳躍的危險動作。

對於是否應加重罰則以收阻嚇之效，梁榮亨形容屬兩難之舉，一方面難以執法，另一方面亦可能衝擊本港長期重視自由的登山文化。他建議政府將重點放於加強宣傳與教育，並在已知高危景區安排管理人手等。

針對警告標語，梁榮亨指出，部分遊客對地理環境認識不足，單靠文字警告難以彌補資訊落差。Anson亦說，現時不少警告牌被放置於懸崖邊緣或路線終點，遊客容易產生「既然已到此，不差再拍一張」的心態，建議相關部門在山腳、主要分岔口或路途中較早位置，提前設立具體而直觀的警示，並輔以地形實況照片，讓遊客在投入行程前清楚理解危險程度，決定是否繼續前進。

此外，Anson亦提到，部分電子地圖會提供由山友私自開闢的小路，容易誤導遊客走入險境。他建議在熱門郊野公園入口設置「智能標記柱」，記錄遊客進出山區的時間與人數，並發放基本資訊，讓管理部門及救援單位及早掌握人流及活動範圍，作為搜救部署的參考依據。

「香港守望者服務團」創辦人Anson建議，政府在山腳或路途中提早設立帶有實景照片的警告牌。

建議使用警方App 行程前做足準備

梁念豪則建議，遊客可使用警方開發的「HKSOS」及政府「MyMapHK」應用程式，在行程前熟悉定位、分享座標及緊急求助功能；一旦遇上意外，亦能大幅縮短搜救時間。

他同時提議，可參考外國做法，對破邊洲等高風險兼具人氣的景點實施預約制及收費管理，藉以控制人流，減少即興及無準備的「打卡式到訪」。對於缺乏經驗的遊客，他亦建議鼓勵聘請受過正規訓練的遠足領隊或教練陪同，降低意外風險。

前年，有內地遊客在石澳拍照「打卡」時被大浪捲走，釀成2死1傷。

漁護署回覆指，一向注重郊遊安全，會持續在假期期間加強巡查郊遊熱點、宣傳及教育工作，並鼓勵遊人使用由署方管理及維修的正式山徑；署方亦於郊野公園內較險要處附近豎立警告牌，提醒遊人切勿前往。署方正籌備成立官方小紅書帳號，期望能更直接地向內地旅客推廣本港的自然風光和遠足路線，以及有關郊遊時的注意事項、行山安全和禮儀，並通過「郊野樂行」網站及新增的綠色旅遊遠足資訊專頁，讓遊人因應自身情況妥善規劃行程。

針對破邊洲情況，漁護署稱已加建圍障及警告牌，並於假期安排人員駐守，提醒遊人沿正式山徑行走，切勿跨越圍欄。署方正研究為郊遊熱點評估承載力和，並制訂適當的訪客管理措施，包括考慮是否需為東壩和萬宜地質步道的破邊洲段制定訪客上限、設立預約制度或其他控流措施，以確保郊野公園的可持續旅遊發展。

熱門營地驚現垃圾山 署方擬增設施加強監察

近日西貢鹹田灣於長假期後，驚現大量垃圾堆積，衞生狀況堪憂。有行山人士指出，相關情況已非首次，不少旅客傾向自備食物露營，產生大量垃圾，大嶼山貝澳營地亦曾有類似情況。外界關注部分旅客的郊遊行為，以及現有配套是否足以應付急增人流，食環署及漁護署回覆指，已派員完成清潔，日後將加強宣傳教育，呼籲旅客愛護自然。

有網民發現，除夕元旦過後的鹹田灣營地及咸田公廁附近堆滿垃圾。 網上圖片

山藝及攀岩教練梁念豪指出，鹹田灣並非首次出現垃圾堆積，每逢天氣轉好或內地長假期，營地往往不勝負荷，「去年10月前往時全部都是人，垃圾堆積如山。」他留意到，貝澳等熱門露營地點亦曾出現類似情況，雖然有部分內地人士會於閒日組團清理垃圾，「但始終撿垃圾的人，不及扔垃圾的人多。」

資深行山領隊梁榮亨則表示，近年政府大力推廣綠色旅遊，成功吸引大量遊客前往，但相關宣傳側重景點與體驗，未有同步強化人流管理及環境承載力評估，導致部分地點短時間內垃圾堆積，「在較多遊客及行山人士經過的地方，經常看到垃圾桶裝不下，垃圾袋被一袋一袋包好棄置在原地。」

食環署：每日進行清潔

食環署表示，已安排人員每日在咸田公廁進行簡單清潔，及每星期進行深層清潔，未來會考慮在節假日加派人手，並呼籲遊人正確使用及愛護公廁設施。

食環署稱，已安排人手清潔咸田公廁。 食環署提供

漁護署亦指，留意到有關情況後，已即時派員清理公廁外的垃圾，會在天氣及風浪許可下以船隻運走。署方強調，會密切監察營地及附近的郊野公園衞生，正考慮在營地附近加設垃圾收集設施及增加清潔次數，聯同相關部門加強清潔，並透過不同渠道向旅客宣傳綠色旅遊的良好行為和守則。

旅發局則表示，會透過「咫尺自然的香港」平台推廣愛護環境信息，期望在推動生態旅遊的同時，維持郊野環境的可持續發展。

記者：潘明卉