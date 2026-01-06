Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）

更新時間：21:33 2026-01-06 HKT
食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）表示，中心持續積極跟進雀巢公司在歐洲部分地區自願預防性回收個別批次的嬰幼兒配方奶粉，因為個別原材料可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質。中心早前已即時作出跟進調查，聯絡本地進口商（包括雀巢香港有限公司（雀巢香港））、零售商及有關當局，根據雀巢香港今日的最新資料，其進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次亦可能曾使用相關原材料，為審慎起見，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。

雀巢香港現正回收受影響批次產品

中心發言人說，雀巢香港現正回收受影響批次產品，市民可於辦公時間致電其熱線2599 8874，查詢有關產品的回收事宜。

進食含過量蠟樣芽孢桿菌食物 可引致腸胃不適

中心早前透過食物事故監測系統，得悉雀巢公司在歐洲自願回收部分批次的雀巢嬰兒配方奶粉，因為懷疑個別產品可能受到蠟樣芽孢桿菌污染。中心得悉事件後，已即時作出跟進，並發布食物事故報表，讓公眾和業界知悉有關事件，並一直積極跟進事件和加強抽檢。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

發言人說，中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當行動。跟進工作仍然繼續。

▼▼受影響批次產品▼▼

Nestlé NAN 雀巢能恩

產品名稱 (淨重) 批次編號 此日期前最佳 (日/月/年) 原產地
NAN PRO3 BL 2 HMO (800g)
能恩啟護 3 號配方 BL 2 HMO (800 克)		 52070742F4 26/07/2027 Germany 德國
NAN INFINIPRO1 7HMO (800g)
能恩全護 1 號配方 7HMO (800 克)		 52970742F1

24/10/2027

 Germany 德國
NAN INFINIPRO1 7HMO (350g)
能恩全護 1 號配方 7HMO (350 克)		 52970742C1 24/10/2027 Germany 德國
NAN INFINIPRO2 7HMO (800g)
能恩全護 2 號配方 7HMO (800 克)		 53070742F1 03/11/2027 Germany 德國
NAN INFINIPRO3 7HMO (800g)
能恩全護 3 號配方 7HMO (800 克)		 52770017V2 04/10/2027 Switzerland 瑞士
NAN INFINIPRO4 7HMO (800g)
能恩全護 4 號配方 7HMO (800 克)		 53030017C2 30/10/2027 Switzerland 瑞士

Wyeth Nutrition 惠氏營養品

產品名稱 (淨重) 批次編號 此日期前最佳 (日/月/年) 原產地
S-26 ULTIMA 2 (800g)
S-26 ULTIMA 2 號配方 (800 克)		 51590017C6 08/06/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA HA1 BL 2 HMO (800g)
ILLUMA 低敏 1 號配方 BL 2 HMO (800 克)		 51660742F2 15/06/2027 Germany 德國
ILLUMA HA3 BL 2 HMO (800g)
ILLUMA 低敏 3 號配方 BL 2 HMO (800 克)		 52070742F3 26/07/2027 Germany 德國

ILLUMA ORG2 (800g)
ILLUMA 有機配方第 2 階段 (800 克)

 51620017C1 11/06/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA ORG3 (800g)
ILLUMA 有機配方第 3 階段 (800 克)		 51620017C2 11/06/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA LUXA 1 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 1 階段 (800 克)		 51190017C2 29/04/2027 Switzerland 瑞士
51550017C3 04/06/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA LUXA 4 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 4 階段 (800 克)		 52580017C1 15/09/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA LUXA 2 (800g)
ILLUMA LUXA 配方第 2 階段 (800 克)		 51400017C1 20/05/2027 Switzerland 瑞士
52580017C2 15/09/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA ATWO 1 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 1 階段 (800 克)		 51640017V1 31/06/2027 Switzerland 瑞士
52840017C2 11/10/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA ATWO 2 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 2 階段 (800 克)		 52900017C1 17/10/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA ATWO 3 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 3 階段 (800 克)		 52910017C1 18/10/2027 Switzerland 瑞士
ILLUMA ATWO 4 (800g)
ILLUMA ATWO 配方第 4 階段 (800 克)		 52910017C2 18/10/2027 Switzerland 瑞士

 

