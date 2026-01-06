龍騰觀塘新春夜巿2.6起一連17日觀塘「自由空間」舉行｜Kelly Online

觀塘區近年成功舉辦多次夜市活動，2026年新春再度添食。由觀塘區議會與觀塘民政事務處聯同香港觀塘工商業聯合會合辦，並獲香港北京社團總會及香港文體旅交流協會協辦的「龍騰觀塘新春夜市2026」，定於2月6日至22日，一連17天在觀塘市中心自由空間（鄰近裕民坊）舉行。

年十九至初六舉行 周末開朝12晚11

主辦方曾於2024年新春及仲夏、2025年新春合辦三次夜市，並於2025年11月配合全運會舉辦「全運夜市」。四次活動累計吸引近145萬人次入場，總營業額超過2,100萬元，深受市民歡迎，成效顯著，既營造了歡樂節日氣氛，亦有效帶動了本地消費。

延續過往成功經驗，今次新春夜市旨在進一步提振觀塘區經濟，促進商業活動，吸引市民及遊客到區內消費。活動時間為周一至周四下午4時至晚上10時30分；周五至周日及公眾假期則由中午12時開始至晚上11時。開幕典禮將於2月9日下午6時舉行。

設各地美食、市集攤位 馬年打卡裝置

大會將設立多元化的市集攤位，分為飲食與非飲食兩大類。飲食攤位將匯聚各地特色美食，讓市民既能品嚐經典港式小吃，亦能體驗其他地方風味。非飲食類攤位則包括創意商品、年花專區及兒童遊戲攤位，適合全家參與。現場還設有綜合表演、配合馬年主題的裝飾打卡裝置，提供豐富娛樂及拍照體驗。

大會希望透過活動，提振觀塘區經濟，促進商業及經濟活動，吸引市民及遊客到本區消費，亦透過參加者、參展商及居民的互動，營造歡樂節日氣氛，增強社區凝聚力。另外善用觀塘區內閒置用地舉辦社區活動，提升土地資源運用效益，以及鼓勵家庭聚首一堂、參與市集、打卡互動及欣賞表演，共度新春佳節。

記者︰黃子龍