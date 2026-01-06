Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玩具展等三大商貿展1.12開幕 首設「潮玩館」 部分IP會場首發 冀吸引8萬買家入場

社會
更新時間：17:39 2026-01-06 HKT
發佈時間：17:39 2026-01-06 HKT

第52屆香港貿發局香港玩具展、第17屆香港貿發局香港嬰兒用品展，以及第24屆香港國際文具及學習用品展，將於下周一（12日）起一連四日在灣仔會展舉行。今年以「全新玩意 與眾同樂」為主題，吸引來自37個國家及地區、超過2,600個參展商，其中更有孟加拉、新西蘭和挪威等新展商參展，並首次設立「潮玩館」（Pop & Play）集合約150個潮玩IP。

3個展覽參展陣容非常國際化

香港貿發局副總裁古靜敏稱，3個展覽是今年打頭陣率先舉辦的大型展覽，參展陣容非常國際化，玩具展包括來自中國內地展團、台灣展團、韓國展團，也有以歐洲展商為主的展團；嬰兒用品展則有備受矚目的「歐洲精選」，香港孕嬰童業協會及韓國展團等。同時貿發局亦組織來自40多個國家及地區、超過200個買家團到場參觀採購，目標吸引約8萬名買家入場參觀，現時已有5萬名買家登記。

「潮玩館」 有約150個IP  部分推「會場首發」及「全球限量」珍品

香港貿發局玩具業諮詢委員會主席陳允誠表示，全球玩具市場去年首6個月錄得約5%增長，香港的玩具和遊戲出口表現去年首11個月止跌回升，按年上升近35%，中國內地是香港玩具業最大的出口目的地，東盟亦成為香港玩具業主要出口市場；亦預計今年本港整體出口將會增長約8至9%。

今年展會新增的「潮玩館」（Pop & Play） 有約150個IP，現場不同潮玩品牌及IP將展示最新作品，部分IP更推出「會場首發」及「全球限量」的珍品。此外，更有設計師為「潮玩館」設計了三款、全球只有800套的限量收藏卡，參觀者於現場玩扭蛋遊戲，便可抽到其中一款收藏卡；亦可玩 AI 照相與收藏卡角色合照，以及參加「專屬紀念品 DIY」工作坊，親手創作個人化的潮玩紀念品。

隨著全球人口高齡化，今年特別推出全新「樂齡產品 Happy Ageing」標誌，讓買家更容易識別樂齡玩具和相關產品，有逾40家展商採用產品標誌及展出有關產品。

三展提供一站式採購平台 線上展覽開放至1.22

至於嬰兒用品展，「手推車及座椅世界」及「ODM 手推車及座椅」兩大專區有共約230家展商，展商數目及展區面積較上屆增加。玩具展及嬰兒用品展續設廣受歡迎的「品牌廊」，匯聚超過380個國際知名品牌，方便買家即時採購最新設計及優質產品；而香港國際文具及學習用品展則網羅最新的校園、 辦公、美術及禮品文具。

3個展覽亦為買家提供一站式採購平台，締造更多跨行業商機，並繼續以融合展覽模式「展覽+」（EXHIBITION+）舉行，結合實體展及「商對易」（Click2Match）智能配對平台，進行線上洽商及配對，線上展覽已將開放至本月22日。買家亦可以使用「掃碼易」（Scan2Match）功能，在實體展期間掃描展商及產品陳列櫃的專屬二維碼，收藏喜愛的展商及瀏覽產品資訊。

記者：何姵妤
攝影：蘇正謙

