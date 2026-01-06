Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜政府高官晤自由黨交代善後工作 黃偉綸：正研長遠安置方案 以情、理、法助重建家園

社會
更新時間：16:51 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:51 2026-01-06 HKT

大埔宏福苑火災發生已過一月有餘，相關善後工作仍在繼續。身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸今日（6日）聯同身兼緊急支援及募捐工作組組長的政務司副司長卓永興、房屋局署理局長戴尚誠、民政及青年事務局副局長梁宏正等，與自由黨立法會議員及區議員會面，跟進大埔宏福苑火災的善後安排。

黃偉綸在社交平台表示，感謝自由黨肯定政府的跟進和善後工作，並就未來長遠安置、大廈業主立案法團管理、樓宇維修工程監督等問題，提出了不少寶貴的意見，政府會小心考慮和研究。

黃偉綸感謝自由黨義務支援災民

黃偉綸指，「應急住宿安排工作組」正積極研究宏福苑居民的長遠安置方案，政府會全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源，協助受影響的家庭重建家園。他亦感謝自由黨在火災發生後，義務支援居民。出席今次會議的包括自由黨黨魁張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、陳曉峰及梁進等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
23小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
20小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
7小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
21小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
21小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
19小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
8小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
5小時前