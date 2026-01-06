宏福苑大火｜政府高官晤自由黨交代善後工作 黃偉綸：正研長遠安置方案 以情、理、法助重建家園

大埔宏福苑火災發生已過一月有餘，相關善後工作仍在繼續。身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸今日（6日）聯同身兼緊急支援及募捐工作組組長的政務司副司長卓永興、房屋局署理局長戴尚誠、民政及青年事務局副局長梁宏正等，與自由黨立法會議員及區議員會面，跟進大埔宏福苑火災的善後安排。

黃偉綸在社交平台表示，感謝自由黨肯定政府的跟進和善後工作，並就未來長遠安置、大廈業主立案法團管理、樓宇維修工程監督等問題，提出了不少寶貴的意見，政府會小心考慮和研究。

黃偉綸感謝自由黨義務支援災民

黃偉綸指，「應急住宿安排工作組」正積極研究宏福苑居民的長遠安置方案，政府會全面考慮各項因素，以情、理、法處理，照顧居民的個別情況和意願，亦要善用資源，協助受影響的家庭重建家園。他亦感謝自由黨在火災發生後，義務支援居民。出席今次會議的包括自由黨黨魁張宇人、主席邵家輝、副主席李鎮強、陳曉峰及梁進等。