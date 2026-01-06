宏福苑大火｜民思政策研究所倡6項改革 將圍標刑事化並開發「人工智慧圍標風險預警系統」

大埔宏福苑火災引起社會關注大廈維修工程圍標及監管問題。民思政策研究所今日（6日）發表研究報告，倡議6項改革重塑行業誠信與公共安全，包括針對嚴重罪行引入刑事責任，明確法律定義與加重罰則、設立「附帶管治監督的統一維修基金」、建立「數碼樓宇護照」與區塊鏈招標平台及開發「人工智慧圍標風險預警系統」等。行會成員、民思政策研究所所長湯家驊表示，東盟至今已有五國將圍標刑事化，強調本港現行法例罰則阻嚇力不足，建議將圍標行為刑事化，以打擊涉及圍標的欺詐行為。

湯家驊：圍標本質上屬欺詐行為

湯家驊表示，圍標本質上屬欺詐行為，涉及多方合謀抬高價格，欺騙招標方。然而，現行《防止賄賂條例》第六條僅規管賄賂他人撤標之行為，且只適用於公共機構，未涵蓋私人招標（如屋苑維修），法例範圍明顯不足。

對於有立法會議員建議政府成立樓宇維修監管局減少圍標情況。湯家驊表示，研究所的相關建議與議員的看法不謀而合，形容雙方表達的內容基本一致，強調通過立法規範相關行為可能是「最快也可能最有效的方法。」

問及會否將報告提交至行政長官李家超？湯家驊表示，研究所一貫做法是將所有研究報告分發給特區政府的主要機構、外國駐港領事部門，相信將於短期內提交至行政長官辦公室。

潘學智：必須進行根本性變革

民思政策研究所研究總監潘學智表示，宏福苑悲劇揭露本港的系統性矛盾，包括強制驗樓計劃的執行問題，業主立案法團與物業管理公司的治理角色模糊等，強調「再不處理相關問題，香港可能會帶來400億至2500億元經濟損失。」

他續說，研究發現香港與全球先進經濟體存在嚴峻差距，舉例如韓國、新加坡等第一梯隊經濟體已建立結合嚴厲法規、獨立機關與先進科技的綜合防控體系。反觀香港，法律框架存在明顯漏洞，例如《競爭條例》僅適用民事、防賄條例範圍受限，執法資源與技術應用不足，且問題與有組織犯罪關聯緊密，使其危機更為深重。他認為香港樓宇維修領域的圍標貪腐問題已構成獨特的「制度失效與迫切改革」類別，形容是「系統性的犯罪」，必須進行根本性變革。

建議設「附帶管治監督的統一維修基金」

潘學智建議設立「附帶管治監督的統一維修基金」，透過設立基金提供財政支援，並在業主法團獲得重大資助時，按比例引入指定政府實體或其代表行使部分監督投票權，以公正的專家視角制衡圍標勢力。

他亦建議開發「人工智慧圍標風險預警系統」，整合多方數據，利用人工智慧主動分析識別跨項目、跨承辦商的可疑招標模式，並向競爭事務委員會及廉政公署等執法機構發出預警，變被動調查為主動防控。

記者、攝影：黃子龍