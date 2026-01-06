Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉於元朗村屋製毒販毒值逾700萬元 男歌手「狗毛」與另外2人同被控 還押3月尾再訊

社會
更新時間：13:36 2026-01-06 HKT
發佈時間：13:36 2026-01-06 HKT

警方本月初突擊搜查元朗某村屋單位，發現逾700萬元毒品及製毒工具，拘捕3名介乎21至35歲的男女，當中35歲男歌手為《全民造星》參賽者「狗毛」羅啟聰。3人被控製造危險藥物、販運危險藥物等罪，今於觀塘裁判法院首度提堂，暫時毋須答辯。署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至3月31日，以待化驗報告及警方進一步調查。期間被告保釋申請被拒，3人均須還押候訊。

3名被告分別為21歲大學生陳嘉宇、35歲歌手羅啟聰，以及28歲無業女裴茹，他們同被控一項危險藥物的販運罪及一項危險藥物的製造罪。控罪指3人於2026年1月3日，在香港新界元朗山下路山下村611C棟2樓連天台非法販運危險藥物，以及非法製造危險藥物。

羅啟聰頻望旁聽席落淚

被告陳嘉宇另被控一項危險藥物的販運罪，指他於同日在香港新界元朗山下路山下村611C棟外小路非法販運危險藥物。

被告羅啟聰身穿黑色衞衣應訊，戴上眼鏡，他不時看向旁聽席上的親友，期間哽咽落淚，旁聽席上亦有人拭淚。羅沒有保釋申請，陳及裴申請保釋均遭拒。

案件編號：KTCC17/2026
法庭記者：雷璟怡

