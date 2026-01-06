Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜天文台預測周三早上寒冷 市區最低跌至10°C 日間非常乾燥

更新時間：21:59 2026-01-06 HKT
發佈時間：21:59 2026-01-06 HKT

乾燥的冬季季候風正影響廣東沿岸，天文台下調明日(7日)的最低氣溫預測。天文台晚上9時45分發特別天氣提示，指受冬季季候風持續影響，星期三至星期五早上天氣寒冷，市區最低氣溫在10至11度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥，相對濕度25%至55%。呼籲市民注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。預料周末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。

天文台亦曾在今日（6日）早上11時45分發出特別天氣提示，表示受冬季季候風持續影響，周三至周五（7至9日）早上天氣寒冷，市區最低氣溫在11°C左右，新界再低幾度。

天文台預料今日天氣大致天晴及乾燥，氣溫介乎12°C至18°C，吹清勁北風，離岸及高地吹強風。

另外，天文台指乾燥的冬季季候風會在未來兩三日持續為廣東帶來寒冷及晴朗的天氣，該區日夜溫差頗大。根據九天天氣預報，天文台再次調低周三、四（7、8日）氣溫預測，最低氣溫降為11°C。而季候風會在周末稍為緩和，廣東沿岸氣溫略為回升，但早上仍然清涼，預料季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸。

