公立醫院加價後人流未減 廣華輪候時間8小時 北區醫院達11小時

社會
更新時間：02:35 2026-01-06 HKT
發佈時間：02:35 2026-01-06 HKT

公立醫院多項服務1月1日起加價，其中急症室次緊急及非緊急病人收費增至400元。本港周一起溫度急降，天文台發出寒冷天氣警告，怕多間公立醫院急症室仍需輪候多個小時，其中北區醫院次緊急及非緊急類別，輪候時間長達11小時。

聯合醫院輪候9小時

根據醫院管理局網站顯示，截至周二（6日）凌晨零時30分，港島區三間公立醫院的次緊急及非緊急類別，東區尤德夫人那打素醫院分別為3小時、瑪麗醫院為7.5小時、律敦治醫院則為4.5小時。

九龍區方面，明愛醫院的次緊急及非緊急類別候選時間為3小時、廣華醫院為8小時、伊利沙伯醫院為5小時，基督教聯合醫院則為9小時。《星島頭條》網記者凌晨約2時到廣華醫院觀察情況，急症室內約10名市民候輪，顯示屏顯示的候輪時間則為4.5小時。

新界區方面，次緊急及非緊急類別輪候時間最長的為北區醫院達11小時、瑪嘉烈醫院為9.5小時、將軍澳醫院為8.5小時、威爾斯親王醫院為 8小時，其餘醫院的輸候時間則在8小時以下。

天文台指，受冬季季候風影響，本港今早寒冷，市區最低氣溫會在12度左右。預料季候風影響華南的時間相對較長，星期三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

