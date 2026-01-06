交友配對服務投訴增　業內人士建議：仿旅遊業發牌制度加強監管

消委會去年接獲涉及交友配對服務的投訴創新高。有業內人士分析，客人付款後有一定期望，但有交友配對公司抱僥倖心態，只顧收錢，但之後卻未能提供令客人滿意服務，容易產生糾紛，而且服務質素參差，冀政府考慮仿傚旅遊業的發牌制度，或加入認證制度加強監管；另一名業內人士指，客人亦需要調整自己的期望，以切合現實情況。



不少人透過配對公司拓展社交圈 尋覓理想伴侶



近年交友配對服務成為單身人士的熱門選擇，不少人會透過配對公司拓展社交圈，尋覓理想伴侶。惟消委會由2022年至去年底，共接獲268宗投訴，單就去年首11個月，便收到88宗個案，較前年同期上升約47%，更創新高，主要涉及推薦對象不符合要求，以及交友程式的會員質素參差。

交友配對公司創辦人黃嘉如接受《星島》訪問時表示，業內最常出現的糾紛，是客人認為「你安排不到我想找的人」、「如果你配對不到，當初就不要接」，無奈地，的確有公司抱僥倖心態，其中一種是先收客人，認為可以說服或者改變他們的想法；另一種是配對公司以為可以達到目標，幫助年屆70歲男客人找年輕自己30甚至50歲的女朋友這也容易令消費者和配對公司產生糾紛。





配對公司並非「魔術師」 不可能變出合適伴侶

黃嘉如笑言，配對公司並非「魔術師」，不可能變出合適伴侶，故遇到現時無法配對的個案，情願不收費，暫存資料，待有合適再配對。以高齡、高收入女士為例，「她們的競爭對手是20多歲女士，而男士普遍希望有孩子，惟高齡女士生育條件亦會下降，女士又會覺得自己「不可以降低要求」，曾經遇到一位上市公司女高層，連同自己家族生意，每年收入達3000萬元，「我們會選擇留下她的資料，待配對後先收費。」最後有成功為對方配對3名男士，分別是一名醫生、律師及投資１銀行家，據知該名女士與其中兩人約會了解中，但未知是否有結果。

每個人都希望找到合適的另一半。

對於一些太「離地」客人提出具體的條件，如要求指定生肖、星座，或是年紀偏大的男士要求女方小自己20歲，她也會選擇不收。對於處理難配對、多次配對不成功個案，她指約會次數並非愈多愈好，多次見面反而會迷失，因此要與客人定期進行檢討，甚至轉為活動式交友，例如參加派對聚餐、手工藝班或遊船河等，一般是較務實、目標清晰人士，見面次數少而快，半年內兩至三次便成功配對。





先做「配對評估」



她指，公司一般流程是先做「配對評估」，了解客人的背景和擇偶條件，評估有沒條件相符的會員可作配對，後「白紙黑字」列明擇偶範圍、條款及收費，這一步會影響整個服務體驗，「一旦遇到要求較高的客人，公司未有合適對象，預料客人日後的選擇不多，也會即時與客人調整條件，如放寬年齡範圍、降低收入門檻等。」



經營配對公司10年的她坦言，該行業起步資金低，可在社交平台開設專頁即可營運，規模稍大的亦只需做商業登記，令行業質素參差，故建議政府考慮仿傚旅遊業的發牌制度或認證制度，加強監管，亦需提供指引，教育消費者如何選擇配對公司。





不少女士認為自己仍有很大市場





另一間配對公司負責人Paco提到，有不少女士認為自己仍有很大市場、很多時間，惟在配對市場上，35歲其實已算是高齡。對於消委會提及的投訴個案，一位約40歲、年薪逾3百萬的女士，想找年齡及收入均相若的男士作對象，他直言一般年約40歲、年薪逾3百萬元的男士，也會找一個更年輕、外在條件更好的女士，因此客人也需要調整自己的期望及心態，「如果他外在條件好，就可能收入不高，又或者收入高，就可能外在條件一般，沒人完美的，所以都要公平些，定會有少許缺點。」

記者：何姵妤