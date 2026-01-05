Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台︱去年12月香港遠較正常溫暖 首次年尾無發寒冷天氣警告

社會
更新時間：22:57 2026-01-05 HKT
發佈時間：22:57 2026-01-05 HKT

踏入冬季，天文台在一月才發出入冬以來第一個寒冷天氣警告，反映本港這個冬天不太冷。天文台表示，去年12月香港錄得遠較正常溫暖的天氣，平均氣溫達20.2度，為有紀錄以來12月份的第二高。此外，該月雨量亦較正常少，全月總雨量僅6.5毫米。值得留意的是，這是自1999年寒冷天氣警告系統運作以來，首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。

相關新聞：小寒天氣︱天文台發寒冷天氣警告 未來三日持續寒冷 明早最低12°C、周三最低11°C

2025年12月香港的平均最高氣溫為22.4度，為有紀錄以來第二高。
2025年12月香港的平均最高氣溫為22.4度，為有紀錄以來第二高。

12.27錄全月最低溫13.8℃

天文台數據顯示，2025年12月香港的平均最高氣溫為22.4度，平均氣溫為20.2度，而平均最低氣溫則為18.4度。這些數據分別較正常值高出2.0度、2.0度及2.2度，全部均是有紀錄以來12月份的第二高。這主要歸因於月內華南地區的東北季候風普遍較正常弱。

回顧12月天氣，首四日香港大致多雲並有一兩陣雨。隨後受乾燥東北季候風影響，天氣轉為普遍天晴及乾燥。月中，一道冷鋒橫過廣東沿岸，本港氣溫逐步下降，並在12月27日錄得全月最低氣溫13.8度。然而，整體而言，12月仍較正常少雨，全月總雨量僅6.5毫米，約為正常值28.8毫米的23%。全年累積雨量為2,558.7毫米，較全年正常值2,431.2毫米多約5%。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
6小時前
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
00:32
有片│港鐵阿伯不滿霸位坐被阻路 一拳鎚打馬尾女 網民: 郁手打人已經輸晒
突發
7小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
4小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
11小時前
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
14小時前
萬千星輝2025丨Bob林盛斌扑爆獎台下藝人反應爆笑 金人獎座身價曝光 網民：史上最強「爆獎」
01:55
萬千星輝2025丨Bob林盛斌扑爆獎台下藝人反應爆笑 金人獎座身價曝光 網民：史上最強「爆獎」
影視圈
6小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
15小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
10小時前
英超│曼聯宣佈領隊魯賓艾摩廉離任 成新年第二位下台主帥
足球世界
5小時前
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
12小時前