天文台︱去年12月香港遠較正常溫暖 首次年尾無發寒冷天氣警告

踏入冬季，天文台在一月才發出入冬以來第一個寒冷天氣警告，反映本港這個冬天不太冷。天文台表示，去年12月香港錄得遠較正常溫暖的天氣，平均氣溫達20.2度，為有紀錄以來12月份的第二高。此外，該月雨量亦較正常少，全月總雨量僅6.5毫米。值得留意的是，這是自1999年寒冷天氣警告系統運作以來，首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。

2025年12月香港的平均最高氣溫為22.4度，為有紀錄以來第二高。

12.27錄全月最低溫13.8℃

天文台數據顯示，2025年12月香港的平均最高氣溫為22.4度，平均氣溫為20.2度，而平均最低氣溫則為18.4度。這些數據分別較正常值高出2.0度、2.0度及2.2度，全部均是有紀錄以來12月份的第二高。這主要歸因於月內華南地區的東北季候風普遍較正常弱。

回顧12月天氣，首四日香港大致多雲並有一兩陣雨。隨後受乾燥東北季候風影響，天氣轉為普遍天晴及乾燥。月中，一道冷鋒橫過廣東沿岸，本港氣溫逐步下降，並在12月27日錄得全月最低氣溫13.8度。然而，整體而言，12月仍較正常少雨，全月總雨量僅6.5毫米，約為正常值28.8毫米的23%。全年累積雨量為2,558.7毫米，較全年正常值2,431.2毫米多約5%。