除夕元旦︱新年假期逾95萬人次訪港 按年升四成 內地旅客佔74萬

社會
更新時間：20:16 2026-01-05 HKT
發佈時間：20:16 2026-01-05 HKT

由政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組今日（5日）宣布，除夕及元旦假期（2025年12月31日至2026年1月4日）圓滿結束，整體訪港旅客數目約95萬人次，比去年同期上升約40%。其中，內地入境旅客超過74萬人次，上升約48%；非內地入境旅客約21萬人次，增長約19%。

元旦日約22萬內地旅客入境

陳國基指出，除夕及元旦假期適逢內地元旦起一連三日公眾假期，加上香港舉行多項跨年倒數活動，吸引不少旅客來港感受節日氣氛。一系列節慶活動充分展示香港的多元魅力，深受市民及旅客歡迎。

假期期間，1月1日為內地旅客入境高峰，約有22萬內地旅客人次訪港，其中高鐵西九龍管制站及落馬洲支線管制站為最多內地旅客使用的入境口岸。

內地入境旅行團方面，除夕及元旦假期期間共有約630個內地入境旅行團超過23,000人次訪港，當中過夜行程佔約60%。旅行團的秩序整體良好。酒店入住率普遍達90%。

