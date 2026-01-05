廉署起訴機電署機械督察 涉隱瞞35萬債務 詐騙儲蓄互助社80萬貸款

廉政公署今日（5日）落案起訴一名機電工程署機械督察，涉嫌隱瞞欠下至少兩間財務公司債務，詐騙機電署儲蓄互助社向他批出3筆貸款共逾80萬元，現獲廉署准予保釋，以待星期三（7日）在觀塘裁判法院答辯。

羅俊洪，50歲，機電署機械督察，已被停職，被控3項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。

機電署儲蓄互助社為其社員提供貸款服務，申請者須填妥貸款申請表格並簽署聲明書，如實呈報其所有未償還債務。被告於2023年3月至2024年9月期間，先後3次向機電署儲蓄互助社申請貸款。

控罪指，被告向機電署儲蓄互助社訛稱，他在3份貸款申請表格上的所有陳述均為真確及完整，以及他沒有其他未清還的債務，並意圖詐騙而誘使該儲蓄互助社批核他3筆貸款，涉款共逾80萬元。廉署調查發現，被告於案發期間，至少獲兩間財務公司批出3筆貸款共35萬元，並且尚未還清貸款。

機電署及機電署儲蓄互助社在廉署調查案件期間提供全面協助。廉署發言人指，公務員隊伍是政府有效施政的支柱，公務員維持廉潔奉公因此至為重要。廉署一直透過執法、防貪和教育三管齊下協助公務員保持高度誠信，並提醒公務員必須注意審慎理財，維護廉潔操守。