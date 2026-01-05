Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

工展會閉幕︱24日展期約136萬人次入場 紅酒展商日日清貨補貨 滿意銷情不促銷

社會
更新時間：18:27 2026-01-05 HKT
第59屆工展會今晚（5日）8時正式閉幕，7點後停止入場。廠商會表示，為期24日的展期共吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億元銷售總額。廠商會會長盧金榮對今屆工展會的成績感到滿意，指過去一年零售市道顯著回暖，而且聖誕新年期間，城中各項特色節慶活動將日均旅客數量推升至疫後新高，消費氛圍熱烈。

盧金榮表示，工展會積極豐富展會內容及加碼獎賞，包括在聖誕期間延長開放時間、為旅客及晚上7時後入場的人士提供免費入場等，成功吸引人潮，充分釋放購買力。他又指，保健品、食品、參茸海味及酒品類別特別受歡迎，帶動整體銷售成績理想。

酒商推「盲盒紅酒」帶動生意 營業額翻倍

工展會最後一日，維多利亞公園會場人潮洶湧，不少市民把握機會「掃平貨」。《星島頭條》記者下午到場觀察，市民滿載而歸，不少人推着手推車、行李箱搶購特價品。有檔主形容今年銷情是「生意興隆」，完全不用促銷；也有人選擇最後一日推出七折、八折優惠，希望清空存貨。有市民指，趁閉幕日購得先前缺貨的心頭好。

第三次參展的酒商集團主席黃先生表示，今年生意非常理想，「幾乎每天都清貨、每天都補貨」，因此最後一日並未推出額外優惠。他提到，公司推出的「盲盒紅酒」大受市民歡迎，購買紅酒再加50元即可抽獎，吸引排隊人龍。黃先生預計，今年營業額比去年增加一倍，雖未提供試飲，但憑品牌口碑及盲盒活動依然吸引大量顧客。他又表示，明年會繼續參展，帶來「平、靚、正」的酒。

凍肉店最後一日低至七折促銷 為求清貨

相比之下，一些檔主選擇降價促銷。售賣凍肉、罐頭鮑魚的集團經理黃先生表示，公司早在展期第二周已將青邊鮑特價出售，而閉幕日更將北海道帶子以七至八折減價促銷，希望清貨。他透露，今年公司增加約3、40款凍貨，減少罐頭食品，但由於銷售流程較複雜、部分顧客對口味不熟悉，全期銷售額預計比去年下降一成。不過他表示，顧客今年以購買日常食材為主，銷售表現仍處可接受範圍。

嚴女士今年二度到場，笑言上一次逛得匆忙，人流過多，未能細看商品，今天特地回來買特價貨，如陳皮、臘腸等。她指，已花費1,000元，預計再花1,000元，並表示「最後一日的工展會物價比市面平兩成，當然要趁機入貨。」

老友記：享美食不用回內地 何樂而不為？

來場超過五次的林先生則表示，最後一天「見到心水的就買」，不只鎖定特價商品。今年預計花費約800元。他認為，工展會對長者很便利，「免費入場，部分交通工具免費，又可在香港享用美食，不用回內地，何樂而不為？」

另一位不願透露姓名的女士表示，今日主要想買之前缺貨的竹昇麵，但人流太多，未能找到母親喜歡的口味，只好退而求其次。她坦言，今年消費額比去年下降，主要是減少購買凍肉，「與市面價差距不大，又不是經常食用，放太久不划算」。

在「Chill飲Chill食」區享用美食的陳小姐表示，主要來買鮑魚及煲湯食材，雖然現場有特價貨，但不會魯莽，「喜歡才買」。不過她坦言對價格沒有概念，也不清楚是否比市面便宜，「只是單純享受氣氛而已。」

記者：曾智華

攝影：汪旭峰

