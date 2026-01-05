Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港大深圳醫院往返福田口岸巴士專線開通 朝8晚6服務 每30分鐘一班車（附詳情）

社會
更新時間：17:16 2026-01-05 HKT
發佈時間：17:16 2026-01-05 HKT

香港大學深圳醫院與深圳巴士集團合作，推出來往口岸與醫院的醫療接駁專線，便利港人於大灣區就診。作為長者醫療券大灣區試點計劃的服務機構，港大深圳醫院即日（1月5日）起開通直通巴士路線R27，往返福田口岸與醫院，每日朝8晚6提供服務，車程約30分鐘。

巴士設12個座位，內設無障礙設施，方便就醫人士上落。單程收費2元人民幣，60歲或以上長者可免費乘搭。乘客可透過支付寶、微信使用深圳通，或以八達通全國通卡繳付車資。

香港大學深圳醫院表示，為提升港人到深圳就醫的便利性，促進深港醫療與民生融合，醫院將與深圳巴士集團合作，於深圳開通往返福田口岸與醫院接駁巴士專線。透過定制化路線設計及雙語服務安排，打造港人就醫「口岸直達、方便快捷」的交通通道，回應「港人北上」趨勢下日益增長的醫療康養需求，助力粵港澳大灣區民生融合從「政策便利」邁向「體驗優化」。

福田口岸

  • 出發地點：福田口岸公交總站
  • 頭班車：上午8時
  • 尾班車：下午5時半
  • 班次：30分鐘

 

福田口岸公交總站。
福田口岸公交總站。

港大深圳醫院

  • 出發地點：港大醫院總站（門診醫技樓負一樓急診室對面）
  • 頭班車：上午8時半
  • 尾班車：傍晚6時
  • 班次：30分鐘

 

港大醫院總站（門診醫技樓負一樓急診室對面）。
港大醫院總站（門診醫技樓負一樓急診室對面）。

