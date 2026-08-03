政府工空缺2026︱警務處$63K請臨床心理學家 懲教署金工工藝教導員起薪$25K 即睇申請方法！

政府工招聘︱政府工一直被指是「鐵飯碗」，新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波宣布，未來兩個財政年度，公務員編制每年分別縮減2%，預計至今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。而在2026年8月份的政府職位空缺，不同部門的公務員和非公務員職位也有選擇。《星島頭條》持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

懲教署招聘工藝教導員（金工），主要負責(a)監管懲教設施內的在囚人士，以及訓練、指導他們從事金屬製品生產；(b)監督各項工作流程，包括金屬剪裁、切割、焊接、鑽孔、打磨、塗漆、測試及包裝、物料預算、生產計劃及排程、品質及施工控制、生產機器設備操作及保養；(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；(d)執行職業安全與健康守則及相關規例；以及(e)執行其他指派職務。

獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

．月薪：紀律人員（員佐級）薪級表第4點（每月25,265元）至紀律人員（員佐級）薪級表第22點（每月43,720元）。

．入職條件：申請人必須(a)完成有關金工行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在金工行業方面具備至少五年工作經驗

．截止申請日期：06/08/2026 23:59:00

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機電工程署招聘助理電氣督察，主要負責(1) 安裝、操作、維修及保養電氣及／或有關電子系統控制線路及裝置設備或進行樓宇的電氣工程；提供設計、採購、工程管理及技術顧問服務；執行法例及提供規管和諮詢服務；以及監督承辦商及下屬的工作。

獲取錄的申請人，可能會獲調派至其他部門工作，以及可能須要：(a)不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；(b)執行輪班／上班候命／隨時候召／緊急工作；(c)穿著制服／保護衣物；及(d)執行其他不時指定的職務。獲取錄的申請人亦可能要以自願性質執行自行駕車到工作地點的職務（如有需要，部門會提供有關訓練）。

．月薪：總薪級表第13點（每月32,430元）至總薪級表第23點（每月52,575元）

．入職條件：申請人必須(a)具備香港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院所頒發的電機工程文憑或高級證書，或同等學歷；及(b)(i)曾接受兩年有關實務訓練，並於取得上述資格後具有不少於三年相關工作經驗；或(ii)完成認可的學徒訓練，並於取得上述資格後具有最少三年相關工作經驗；及(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

．截止申請日期：06/08/2026 23:59:00

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政府物流服務署招聘校對，主要負責(a)進行校對工作，確保在印製前識別錯處並加以糾正；以及(b)備存收到和交出的校對稿件。

校對須輪班工作及在有需要時逾時工作。

．月薪：總薪級表第3點（每月港幣17,545元）至總薪級表第12點（每月港幣30,595元）

．入職條件：申請人必須－

(a) (i) 在香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：13/08/2026 23:59:00

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香港警務處招聘臨床心理學家，主要負責(a) 為警隊人員提供輔導及危急事件心理支援服務；(b) 舉辦有關警務工作心理方面的訓練課程；(c) 推行以警隊人員為對象的心理健康推廣計劃；(d) 為警隊的招募 and 選拔工作提供心理支援；(e) 為警隊的行動和刑事調查工作提供心理支援；以及(f) 對警務工作的相關議題進行研究。或須不定時工作。

．月薪：總薪級表第27點﹙每月港幣63,100元﹚至總薪級表第44點﹙每月港幣122,045元﹚

．入職條件：申請人必須

(a) 持有香港任何一所大學頒授的臨床心理學碩士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷取得「二級」成績，以及在中文運用試卷取得「一級」或以上成績，或具備同等成績；並操流利粵語及英語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(註 ﹕衞生署認可臨床心理學家名冊會員可獲優先考慮)

．截止申請日期：13/08/2026 23:59:00

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房屋署招聘助理工程監督，主要負責(a)協助監督房屋委員會轄下建築地盤及樓宇的建築及維修保養工程﹔(b)執行需要熟練技術的工作﹔以及(c)監督初級地盤人員及承辦商。

．月薪：總薪級表第13點(每月港幣32,430元)至總薪級表第23點(每月港幣52,575元)

．入職條件：申請人必須(a)持有香港一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院所頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷；(b)在取得上述資格後，具備3年與建築工程有關的工作經驗；(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

．截止申請日期：07/08/2026 23:59:00

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海事處招聘助理驗船主任（輪機及船舶），主要負責以下助理專業層面的工作：

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府輪機工程顧問或經理的職務；

(c) 協助主持輪機師適任證書考試；以及

(d) 執行《鍋爐及壓力容器條例》所規定的法定及其他相關職務。

．月薪：總薪級表第19點（每月43,495元）至總薪級表第27點（每月63,100元）

．入職條件：申請人必須：

(a) 持有本港大學頒授的相關機械學科學士學位或同等學歷；

(b) 持有海事處處長簽發的三級或以上（輪機師）適任證書或其接納的證書；(c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

．截止申請日期：07/08/2026 23:59:00

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海事處招聘助理驗船主任（船舶），主要負責以下助理專業層面的工作：

(a) 執行與商船有關的條例所規定的法定及其他相關職務，計有海上安全、防污、保安、海員福利和管理，當中包括調查意外事故、審核香港註冊船舶及其公司；以及

(b) 就建造新船和政府船隊維修事宜，執行政府造船工程師的職務。

．月薪：總薪級表第16點（每月37,585元）至總薪級表第27點（每月63,100元）

．入職條件：申請人必須：

(a) 持有本港大學頒授的造船學或相關科技學士學位或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

．截止申請日期：07/08/2026 23:59:00

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發展局招聘媒體主任(局長辦公室)，主要負責(a) 監察和分析社交媒體平台上有關發展局的民意，包括但不限於Facebook、Instagram、YouTube、Threads、小紅書、微博和微信等；

(b) 因應民意，協助選定發展局社交媒體平台的內容；

(c) 策劃、設計和製作全面的多媒體和圖像素材(包括視頻、二維╱三維動畫、動態圖像、視覺特效和資訊圖表)，用於發展局社交媒體平台和｢局長隨筆｣；

(d) 利用數碼單鏡反光相機製作視頻內容和拍攝照片，以便在社交媒體平台及｢局長隨筆｣發布；

(e) 按指示對本地和海外社交媒體使用情況以及任何項目範疇進行研究；

(f) 協助推行與發展局社交媒體平台相關的宣傳活動；

(g) 管理各項目和臨時指派工作由構思至完成階段的設計時間表和工作流程；以及

(h) 執行其他獲委派的職務。

獲取錄者或須(i)不定時及超時工作(包括晚間、週末和公眾假期)，以及(ii)經常在戶外工作。

．月薪：月薪港幣38,715元

．入職條件：申請人必須：

(a) (i) 持有本港大學學士學位或具同等學歷，修讀新聞、傳播、多媒體、數碼營銷、廣告、公共關係、公共行政或相關學科者為佳，並在取得所需學歷後，在媒體、新聞、數碼營銷、廣告、社交媒體內容創作方面或相關範疇具備最少五年全職工作經驗；或

(ii) 持有香港大專院校或香港專業教育學院經評審副學士學位╱高級文憑或具同等學歷，修讀上文(a)(i)項所列學科者為佳，並在取得所需學歷後，在上文(a)(i)項所列範疇具備最少七年全職工作經驗；

(b) 中、英文講寫能力俱佳；在香港中學文憑考試英國語文科和中國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

(c) 充分瞭解政府體制和公共事務；具備上文(a)項所列範疇的政府工作經驗者更佳；

(d) 精通資訊科技技能、社交媒體及多媒體工具(包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint，以及圖像設計和視頻編輯軟件，如Adobe Photoshop、Illustrator、Lightroom、Premiere、After Effects和Capcut)；具備動態圖像和動畫製作經驗者更佳；

(e) 具備良好社交媒體管理知識和營運業務用途的社交媒體帳號╱頁面經驗(如Facebook、Instagram、YouTube、Threads、小紅書、微博、微信及相關廣告平台)；

(f) 具備操作數碼單鏡反光相機、製作和編輯視頻╱影像╱動態圖像、撰寫社交媒體平台標題和貼文，以及使用設計軟件為網誌和社交媒體貼文製作高品質影像的實際經驗；

(g) 掌握社交媒體趨勢、演算法和最佳實務方式；

(h) 具備高效數據分析和研究技能，包括應用線上資源；

(i) 具備良好的團隊合作、溝通 and 表達能力，同時積極主動、成熟穩重、條理清晰及注重細節；以及

(j) 能夠輪班工作，並在緊迫的期限內、長時間且不定時工作，以及在公眾假期工作。

技能測試和面試：

(k) 合資格╱獲篩選的申請人將獲邀請參加技能測試和面試。

．截止申請日期：06/08/2026 23:59:00

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環境及生態局招聘媒體主任，主要負責(a) 協助制訂有效的公共關係策略包括公眾參與，社交媒體推廣以及表述新政策及行動；

(b) 監察社交媒體（例如：Facebook, Instagram和YouTube等）上與環境及生態局工作範疇有關的新聞，分析民情及社交媒體的相關趨勢；

(c) 管理環境及生態局的社交媒體平台，包括但不限於按民情建議平台所用內容、設計圖像內容、製作影片內容及為社交媒體平台貼文拍攝照片；

(d) 協助評估數碼推廣活動的成效從而接觸更多群眾及與本地社區組織維持良好關係；

(e) 制訂宣傳概念，編製影片講稿，製作特定主題影片，負責社交媒體上進行與政府官員活動和會面的視頻直播；

(f) 協助與環境及生態局社交媒體平台相關的宣傳活動；及

(g) 執行上級指派的其他職務。

工作時間及地點須視乎本局的運作需要而定。獲錄用者或需(a)不定時及超時工作，包括在晚上、周末和公眾假期工作；及(b)經常在戶外工作。

．月薪：$52,575

．入職條件：申請人須－

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷，並主修設計／媒體／新聞；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少五年從事設計／媒體／新聞的全職工作經驗，當中具備最少三年為社交媒體推廣（包括管理社交媒體平台及撰寫文案）的全職工作經驗。申請人如具備於政府部門或公營機構的工作經驗，將獲優先考慮；

(c) 符合語文能力要求，並在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等成績（見註）；

(d) 熟悉資訊科技，社交媒體運作及多媒體工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects,及Final Cut Pro等）；

(e) 對社交媒體管理具備優秀的知識，並具備運作社交媒體帳號/專頁作商業用途的經驗（例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台）；熟悉內地社交平台，包括微信，微博及小紅書為佳；

(f) 具備良好的圖像及資訊圖表製作、影片拍攝及剪輯，以及撰寫社交媒體平台內文及貼文的知識；

(g) 外向、主動、及工作仔細；

(h) 能在壓力下如期完成工作；及

(i) 對環境/食物及環境衛生政策有相當濃厚興趣及認識者優先。

（註：在2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或以後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。）

．截止申請日期：14/08/2026 23:59:00

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食物環境衞生署招聘總務文員，主要負責執行一般文書職責，例如一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、統計職務以及其他部門支援服務。

．月薪：月薪港幣14,885元

．入職條件：申請人必須︰

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科、英國語文科及數學科考 獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考五科包括中國語文科、英國語文科及數學科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 中文文書處理速度達每分鐘15字及英文文書處理速度達每分鐘20字，並具備一般商業電腦軟件的應用知識；及

(c) 具備相關全職工作經驗者，將獲優先考慮。

註:

(1) 政府在聘任時，香港中學文憑考試應用學習科目（最多計算兩科）「達標」成績，以及2025年前的香港中學文憑考試其他語言科目E級成績或2025年或之後的香港中學文憑考試其他語言科目指定等級／水平成績，會被視為相等於香港中學文憑考試新高中科目第2級成績。

(2) 政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）E級的成績，在行政上會被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第2級成績。

(3) 申請人須參加文書處理速度測試及一般商業電腦軟件（Microsoft Office Word 及Excel）應用知識測試。

．截止申請日期：10/08/2026 18:00:00

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民政事務總署招聘活動推廣助理，主要負責元朗民政事務處的活動推廣助理，一般按本處指派的崗位處理有關職務。其涵蓋的職責如下︰

(1) 籌辦社區參與項目及活動;

(2) 為元朗民政事務處/元朗區議會及其轄下委員會/工作小組提供文書、檔案管理和秘書服務;

(3) 協助區內地區管理的行政事宜和行動;

(4) 協助相關選舉工作(如適用);

(5) 處理查詢及投訴; 及

(6) 在有需要時執行其他相關職務

受聘者或須於星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作，並在有需要時執行戶外工作。

．月薪：每月港幣14,150元

．入職條件：申請人必須

(1) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷

註:

(1)香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標並表現優異」成績，以及其他語言科目C級成績，會被視為相等於新高中科目第3級成績；香港中學文憑考試應用學習科目(最多計算兩科)「達標」成績，以及其他語言科目E級成績，會被視為相等於新高中科目第2級成績。

(2)有關科目可包括中國語文及英國語文科。

(3)2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

．截止申請日期：07/08/2026 18:00:00

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消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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漁農自然護理署招聘技工，主要職責為 -

(a) 農業分署：(i) 進行一般有關作物生產的田間工作；(ii) 進行一般有關水耕蔬菜生產的工作；(iii) 操作農業機械；(iv) 繁殖及護理蔬菜菜苗及／或果樹；以及 (v) 按照試驗及發展的要求，在田間進行特殊耕作。

(b) 檢驗及檢疫分署：(i) 執行須具飼養禽畜專門技能的農場工作；(ii) 協助整體調製禽畜飼料的工作；(iii) 護理、餵飼、處理和管束野生動物和其他動物；(iv) 設計、建造和維修動物管理中心的設施及設備；(v) 調查有關動物的個案和捕捉動物；以及 (vi) 協助有關動物、禽鳥、植物及其製成品的執法及檢查工作。

(c) 郊野公園分署：(i) 監督郊野公園設施的建造及保養工作；(ii) 帶領郊野公園的清潔隊；(iii) 協助監察潔淨相關的工作；(iv) 撲滅山火；(v) 繁殖與栽種植物和收集種子；(vi) 種植及護理樹木與植林區；(vii) 操作建築機械及設備；以及 (viii) 按設施發展的需求進行實地工作。

(d) 漁業及海洋護理分署：(I) 漁業：(i) 製造、保養和維修有關捕魚和養魚的器具和設備；(ii) 執行魚類養殖工作；(iii) 操作、保養和維修魚類養殖機械和設備；(iv) 進行漁業調查；(v) 在船隻上執行捕魚職務；(vi) 協助進行執法和巡邏活動；以及 (vii) 操作和保養部門船隻。(II) 海岸公園科：(i) 建造、保養和維修海岸公園／海岸保護區設施；(ii) 操作和保養部門船隻；(iii) 執行與監督清潔服務；(iv) 執行捕魚和調查工作；(v) 協助執法及巡邏工作；以及 (vi) 協助提供一般訪客服務。

．薪酬：總薪級表第5點(每月19,535元)至總薪級表第8點(每月23,585元)

．入職條件：申請人必須：(a) 至少具3年的有關行業的工作經驗；(b) 能夠以廣東話／中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

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政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

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政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

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1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

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CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

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聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

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政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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