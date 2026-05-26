政府工空缺2026︱海事處$19K請技工僅需小六畢業 水務署技術主任頂薪$49K 即睇申請方法！

政府工招聘︱政府工一直被指是「鐵飯碗」，新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波宣布，未來兩個財政年度，公務員編制每年分別縮減2%，預計至今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。而在2026年5月份的政府職位空缺，不同部門的公務員和非公務員職位也有選擇。《星島頭條》持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

海事處招聘技工（電工），主要負責修理和保養政府船隻上的電氣系統和設備。

．月薪：總薪級表第5點（每月港幣19,535元）至總薪級表第8點（每月港幣23,585元）

．入職條件：申請人必須具備以下資歷：

(a) (i) 完成電機工程的認可學徒訓練或其他認可訓練課程；

或 (ii) 具有最少四年電機工程的經驗；

(b) 持有有效的機電工程署署長簽發的A級電力工程電業工程人員註冊證明書；

(c) 小六畢業或同等學歷；

(d) 中、英文語文能力達小六程度；

(e) 在適當程度的技能測驗取得及格成績；以及

(f) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水務署招聘技術主任(機械)，主要負責(i) 用電腦擬備機械圖則和圖表，擔任與小型機械工程有關的工程計算和設計工作、偶爾進行實地工程測量；(ii) 協助擬備設備價格表和成本預算、輸入電腦程式及數據和查核承建商所提交的文件；(iii) 擬備裝置和設備的維修保養計劃，以及協助進行相關工作；以及(iv) 購置電腦硬件/軟件和就資訊科技事宜提供技術支援工作。

(有關人員或須到偏遠地區工作；不定時工作或輪班當值。)

．月薪：總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第22點(每月港幣49,230元)

．入職條件：申請人必須(a)持有香港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的機械工程文憑或高級證書，或具備同等學歷(註1); 及(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2等級或以上成績，或具同等成績(註2); 及(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註3)。(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)及(c)項亦可獲考慮(參考註1及3)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水務署招聘見習技術主任(機械)，須接受訓練三年，主要負責繪製各類機械工程圖則、圖表及工程完工圖；進行簡單的工程計算工作；間中到工地實習，以及使用電腦輔助繪圖機工作。

(有關人員或須到偏遠地區工作；不定時工作或輪班當值。)

．月薪：見習職級薪級表第4點(每月港幣16,510元)至見習職級薪級表第6點(每月港幣18,730元)

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有香港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的機械工程證書，或具備同等學歷(註1); 或(ii)在香港中學文憑考試數學科考獲第3級或以上成績，以及另有四科(註2,3) 考獲第2級或同等或以上成績，當中包括物理或組合科學（物理及化學，其中物理部分取得第2級或以上成績）或組合科學（物理及生物，其中物理部分取得第2級或以上成績）或綜合科學科，或具同等學歷；或(iii)在香港中學會考數學科考獲C級或以上成績，以及另有四科(註3,4) (包括物理科)考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2等級或以上成績，或具同等成績(註4); 及(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註5)。(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)(i)及(c)項亦可獲考慮(參考註1及5)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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水務署招聘二級監工(儀器)，主要負責督導初級員工及承建商進行儀器設備和裝置的安裝、操作、維修、保養及監控工作；管理物料及存貨；及執行工藝工作。

(有關人員或須到偏遠地區工作；在非正常工作時間以外或不定時或輪班工作；隨時候召及執行候命或緊急出勤職務以及操作電腦。)

．月薪：總薪級表第9點(每月港幣25,115元)至總薪級表第12點(每月港幣29,995元)

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有香港任何一所理工學院/理工大學或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的電子工程學證書，或具備同等學歷(註1)；或(ii)有五年擔任電子工程熟練工人的經驗或同等的相關工作經驗；或(iii)圓滿完成電子工程或同等的技工學徒訓練，並具兩年擔任電子工程熟練工人的經驗或同等的相關工作經驗；或(iv)完成在電子工程或同等的認可技術員學徒訓練；及(b)具備相等於中三程度的中、英文語文能力; 及(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績(註3)。(申請人須於截止申請日期或之前已符合所有入職條件，於截止申請日期後滿足的(a)(i)及(c)項亦可獲考慮(參考註1及2)。)

．截止日期：08/06/2026 23:59:00

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教育局招聘計劃行政主任 (EDB/ITM/135/26)，主要負責(a) 支援與數據管理及數據共享相關的項目；(b) 整理不同持分者對項目成果的意見；(c) 監察計劃的品質和交付進度；(d) 促進局內各組別、其他局/部門以及外部顧問之間的有效溝通；(e) 為局內員工籌劃與資訊科技相關的持續專業發展活動；(f) 監察外部顧問及培訓機構的服務質素；(g) 維護局內資訊科技知識共享平台；以及(h) 執行上級指派的任何其他職務 。

．月薪：35,080元

．入職條件：(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷 [見註(i)]；(b) 中英文良好並符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績 [見註(ii)]；(c) 在取得學位後，具備至少1年全職數據管理及/或項目管理相關的工作經驗，曾在政府或公營機構任職者優先 [見註(iii)]；(d) 精通常用電腦應用程式，包括文書處理、簡報軟件、試算表、教學影片製作、數據庫管理及網頁設計；(e) 良好的溝通、人際關係及表達技巧；以及(f) 良好的分析及解決問題能力。

．截止日期：29/05/2026 23:59:00

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康樂及文化事務署招聘二級助理音樂主任（中樂），主要職責為－(a) 教授器樂訓練班，就訓練班事宜聯絡學員家長，執行與教學工作相關的行政職務，以及協助招募器樂訓練班學員；(b) 擔任器樂訓練班學員招募委員會、樂團／樂隊試音遴選委員會、音樂營學員招募委員會及內部評核委員會的成員；(c) 為負責的器樂訓練班準備教材和揀選曲目；(d) 擔任導師樂團／合奏團的演奏員；(e) 擔任初級及／或中級樂團／樂隊的指揮，並協助訓練、管理和營運樂團；(f) 協助處理與樂隊及樂團招募學員及試音有關的行政事宜；以及(g) 協助監察樂器的保養及小型維修，提出採購建議，並就建議作出評估，以及於採購時協助檢查樂器。（註： 獲錄用的申請人或須不定時工作。）

．月薪：港幣33,140元

．入職條件：申請人須－(a) (i) 持有經公開考試而獲認可音樂機構頒發的中樂樂器文憑（笙），或具同等學歷；或(ii) 持有認可機構頒發的音樂文憑，並主修中樂樂器（笙），或具同等學歷；(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[見註(1)]或以上成績，或具同等成績；以及(c) 能操流利粵語。

．截止日期：04/06/2026 23:59:00

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康樂及文化事務署招聘合約救生員，主要負責（一）在本署泳池、泳灘或水上活動中心照顧泳客的安全；（二）拯救遇溺泳客；（三）維持秩序；以及（四）保持場地清潔。

．月薪：合約全年救生員：月薪港幣22,400元（持有泳池救生章）／月薪港幣23,400元（持有沙灘救生章）／月薪港幣23,500元（持有泳池救生章及沙灘救生章）；季節性救生員（二Ｏ二六年泳季）：月薪港幣22,100元（泳池）／月薪港幣23,100元（泳灘／水上活動中心）／時薪港幣113元（泳池）／時薪港幣118元（泳灘／水上活動中心）

．入職條件：（一）持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書（註：「香港拯溺總會」已於二零二三年十月改名為「中國香港拯溺總會」。根據該會表示，所有拯溺證書將仍使用「香港拯溺總會」名稱及仍然有效，直至另行通知。）；（二）持有香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊的有效急救證書（只適用於合約全年救生員；未持有有效急救證書的申請人仍可申請季節性救生員）；（三）中英文程度達小學六年級水平或具備同等學歷；（四）通過游泳與技能測試；以及（五）通過視力和顏色分辨能力測試。[註：(i) 具備康樂及文化事務署公眾泳灘、泳池或水上活動中心救生工作經驗的申請人可獲優先考慮。(ii) 申請人如只持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章，會被調派往本署轄下任何一個泳池工作；而只持有中國香港拯溺總會頒發的有效沙灘救生章，則會被調派往本署轄下任何一個泳灘或水上活動中心工作。申請人如同時持有中國香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及沙灘救生章，會由本署根據運作需要決定調派往任何一個水上活動場地工作。(iii) 全職季節性救生員於本署訂明的全段合約期內（以單一合約計算）如持有由香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊所頒發的有效急救證書，於本署訂明的整段合約期內可獲每月額外發放月薪港幣300元；兼職時薪季節性救生員於本署訂明的全段合約期內（以單一合約計算）如持有由香港聖約翰救傷會、香港紅十字會或醫療輔助隊所頒發的有效急救證書，於本署訂明的整段合約期內時薪將為港幣115元（泳池）或 時薪港幣120元（泳灘或水上活動中心）。獲聘的季節性救生員必須在簽約前出示有效的急救證書正本，而急救證書的餘下有效期（由本署訂明的合約生效日起計算）必須較本署訂明的合約期為長或與合約期相等，方可獲發放指定的額外薪酬。(iv) 申請人如未能提供上述第（三）項的中英文語文能力證明文件亦可申請，面試中將有中英文語文能力的評核。(v) 申請人視覺敏銳度最少達6/60，即近視不高於約300度。除非申請人無須配戴適當眼鏡即可執行拯溺工作，否則在當值時須配戴適當的不碎眼鏡及泳鏡。]

．截止日期：04/06/2026 23:59:00

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民政事務總署招聘項目助理，主要負責(1) 協助籌辦社區參與項目和地區活動、處理社區事務及跟進社區參與計劃撥款申請個案；(2) 為區議會轄下的委員會／工作小組提供文書及秘書支援；(3) 協助巡查區內各項設施及管理社區會堂／中心；(4) 處理查詢及投訴；(5) 協助選舉相關工作；及(6) 執行由上級指派的其他相關職務。

．月薪：港幣14,150元

．入職條件：(1)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等[註 (a)]或以上成績[註 (b)]，或具同等學歷；或 (ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績[註 (b)]，或具同等學歷；(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級[註 (c)]或以上成績，或具同等學歷；及(3) 精通MS Word, Excel, PowerPoint 及中文電腦文書處理；及具相關工作經驗者可獲優先考慮。

．截止日期：01/06/2026 18:00:00

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消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

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漁農自然護理署招聘技工，主要職責為 -

(a) 農業分署：(i) 進行一般有關作物生產的田間工作；(ii) 進行一般有關水耕蔬菜生產的工作；(iii) 操作農業機械；(iv) 繁殖及護理蔬菜菜苗及／或果樹；以及 (v) 按照試驗及發展的要求，在田間進行特殊耕作。

(b) 檢驗及檢疫分署：(i) 執行須具飼養禽畜專門技能的農場工作；(ii) 協助整體調製禽畜飼料的工作；(iii) 護理、餵飼、處理和管束野生動物和其他動物；(iv) 設計、建造和維修動物管理中心的設施及設備；(v) 調查有關動物的個案和捕捉動物；以及 (vi) 協助有關動物、禽鳥、植物及其製成品的執法及檢查工作。

(c) 郊野公園分署：(i) 監督郊野公園設施的建造及保養工作；(ii) 帶領郊野公園的清潔隊；(iii) 協助監察潔淨相關的工作；(iv) 撲滅山火；(v) 繁殖與栽種植物和收集種子；(vi) 種植及護理樹木與植林區；(vii) 操作建築機械及設備；以及 (viii) 按設施發展的需求進行實地工作。

(d) 漁業及海洋護理分署：(I) 漁業：(i) 製造、保養和維修有關捕魚和養魚的器具和設備；(ii) 執行魚類養殖工作；(iii) 操作、保養和維修魚類養殖機械和設備；(iv) 進行漁業調查；(v) 在船隻上執行捕魚職務；(vi) 協助進行執法和巡邏活動；以及 (vii) 操作和保養部門船隻。(II) 海岸公園科：(i) 建造、保養和維修海岸公園／海岸保護區設施；(ii) 操作和保養部門船隻；(iii) 執行與監督清潔服務；(iv) 執行捕魚和調查工作；(v) 協助執法及巡邏工作；以及 (vi) 協助提供一般訪客服務。

．薪酬：總薪級表第5點(每月19,535元)至總薪級表第8點(每月23,585元)

．入職條件：申請人必須：(a) 至少具3年的有關行業的工作經驗；(b) 能夠以廣東話／中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

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政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

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政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

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1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

相關新聞：公務員招聘｜約2萬人報名加入政府 AO收逾1.3萬申請 創2021至22年度以來新高

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CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

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聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

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政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

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