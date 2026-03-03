政府工空缺2026︱機電署高級技工月薪可達$26K 僅需小六畢業！漁護署$48K請農場管理監督

政府工招聘︱政府工一直被指是「鐵飯碗」，新一份《財政預算案》，財政司司長陳茂波宣布，未來兩個財政年度，公務員編制每年分別縮減2%，預計至今年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。而在2026年3月份的政府職位空缺，新增較多非公務員職位，公務員空缺不多。《星島頭條》持續更新最新公務員「筍工」，整合各大部門政府職位，部分更毋須大學畢業！下文為您精心整理最新公務員職位、申請方法及公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination，CRE）懶人包！

香港電台招聘助理節目主任（英文新聞），主要負責 -

(a) 在英文新聞組履行記者、資料搜集員、校對員及新聞報導員的職責；

(b) 執行本地及外地新聞採訪的職務；

(c) 拍攝、剪接及製作視像新聞；

(d) 為各種平台包括社交媒體和新聞檔案撰寫內容；及

(e) 履行其他行政職責，包括監督服務提供者的工作。

．薪酬：總薪級表第14點（每月港幣33,405元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

．入職條件：申請人必須 – (a) (i) 持有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷；或 (ii) 持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科，或具同等學歷；兼具兩年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或 (iii) 持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科，或具同等學歷；兼具四年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或 (iv) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；兼具五年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗；或 (v) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，須包括英國語文科，或具同等學歷；兼具六年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗； (b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及 (c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：09/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

機電工程署招聘高級技工(空氣調節)，主要職責為監督和指導一組初級人員為空氣調節及冷凝裝置及設備進行操作／維修及單獨執行操作／維修職務，包括對技能要求較高的維修工作。

．薪酬：總薪級表第8點（每月23,585元）至總薪級表第10點（每月26,590元）

．入職條件：申請人必須(a)(i)持有工業學院所頒發的空氣調節工程技工證書／職專證書，或具同等學歷；或(ii)已完成空氣調節工程的完整學徒訓練或其他認可實務訓練課程，並在完成學徒訓練／實務訓練後在有關行業有最少兩年經驗；或(iii)有最少六年的空氣調節工程經驗；及(b)具備相等於小六程度的中英語文能力；及(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：12/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

香港海關招聘助理貿易管制主任，主要職責包括：

(a) 執行與保障消費者權益（包括產品安全、商品說明及公平貿易）、產地來源證、就禁運物品申領的進出口許可證，以及進出口報關事宜等相關的法例；

(b) 就工廠登記及根據簽發產地來源證制度提出的有關申請，巡查處所及營運單位；

(c) 在各出入境管制站及／或其他處所檢查進口或出口貨物；

(d) 查核進出口報關單，並評定進出口貨物的價值，以徵收報關費及成衣業訓練附加稅；

(e) 執行金錢服務經營者的發牌及規管工作，包括審查有關機構是否遵從規定，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集；以及

(f) 根據相關法例執行調查工作。

（註：助理貿易管制主任主要在戶外工作，並且可能須不定時工作，或輪班當值及／或執行隨時候召職務，以及採取拘捕行動並在法庭上作供。）

．薪酬：總薪級表第10點（每月港幣26,590元）至總薪級表第21點（每月港幣47,010元）

．入職條件：申請人必須具備下列資歷：(a)(i) 在香港中學文憑考試五科（包括中國語文科、英國語文科及數學科）考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (a)(ii) 在香港中學會考五科（包括中國語文科、英國語文科及數學科）考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；以及 (a)(iii) 三年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗； 或 (b)(i) 持有香港任何一所理工大學／理工學院或香港專業教育學院／工業學院／科技學院頒發的文憑或高級證書，或具同等學歷；以及 (b)(ii) 一年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗； 及 (c) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上的成績，或具同等成績；並能操流利粵語及英語；以及 (d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：15/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

財政司司長辦公室招聘經濟主任，主要負責就香港經濟的不同範疇進行分析及研究工作，例如本港經濟於微觀與宏觀經濟層面的增長和發展。

．薪酬：總薪級表第27點（每月61,865元）至總薪級表第44點（每月119,650元）

．入職條件：申請人須：(a) (i)持有本港大學所頒授的經濟學一級或二級榮譽學士學位，或具備同等學歷；或(ii)持有本港大學所頒授與經濟學有關之學科的榮譽學士學位及經濟學碩士或以上學位，或具備同等學歷；(b) 在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：06/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

在職家庭及學生資助事務處招聘申請處理主任，主要職責為 -

(a) 協助處理資助申請及聯絡有關院校或政府部門；

(b) 協助處理上訴個案、逾時申請及抽樣調查申請文件﹔

(c) 處理公眾的查詢和投訴﹔

(d) 負責一般文書工作並協助處理資訊科技相關事務﹔

(e) 督導助理文書主任、文書助理及／或同級人員；以及

(f) 處理其他由上級委派的工作。

．薪酬：每月21,250元

．入職條件：申請人必須 ─ (a) 在香港中學會考／香港中學文憑考試考獲五科第2級／E級或以上成績 （包括中國語文科、英國語文科 及數學科）；(b) 具備最少4年全職行政工作經驗，其中1年須屬督導階層。具政府部門／公營機構管理資助計劃的工作經驗者更佳；(c) 具備良好中、英文講寫能力；以及(d) 具備良好電腦應用知識。

．截止申請日期：10/03/2026 18:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

政府新聞處招聘品牌事務經理，主要職責為協助政府新聞處香港品牌管理組執行以下職務 -

(1) 協助執行數碼與社交媒體推廣及線下媒體投放；包括針對國際和中國內地市場而進行媒體策劃與創意廣告製作，並負責對外聯絡以執行宣傳活動；

(2) 協助制定及協調於社交媒體平台上發布帖文的計劃，並負責帖文的發布及在社交媒體平台上的付費推廣；

(3) 支援品牌推廣活動的創意製作，包括短片、平面及戶外廣告，以及線上橫幅廣告；

(4) 處理政府境外辦事處的查詢；及

(5) 執行上級指派的其他工作，包括協助管理香港品牌在活動場地設立的宣傳攤位並推廣香港。

．薪酬：港幣33,405元

．入職條件：(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；主修數碼與社交媒體推廣、廣告學、傳播、市場學或相關科目；(2) 在數碼與社交媒體推廣、品牌宣傳、廣告、市場行銷或相關範疇具有五年或以上的相關工作經驗；(3) 符合語文能力的最低要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績，或具備同等成績；(4) 具有良好的溝通技巧和表達能力；及(5) 熟悉數碼市場推廣趨勢、社交媒體及宣傳工作。

．截止申請日期：16/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

民政事務總署招聘行政助理，主要職責為 -

(1) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編等;

(2) 負責回答一般市民的查詢;

(3) 負責處理各項公眾申請及相關事宜;

(4) 為委員會和工作小組服務，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件;統籌會議所需的輔助安排，以及與區議員和其他有關人士和團體聯絡; 及

(5) 協助執行上司委派的任何其他職務。

．薪酬：月薪港幣28,725元

．入職條件：(1) 2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙)「C級」成績，在行政上會視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科「第3級」成績。(2) 申請人於提交歷證書副本及相關工作經驗的文件證明副本時，須一併提交以下題目的書面答案。每條題目的書面答案字數為250至300字，不計標點符號，書面答案末端要註明字數。書面答案或會用作甄選面試。

．截止申請日期：16/03/2026 23:59:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

環境保護署招聘行政助理，主要職責為 -

(a) 提供一般行政支援，包括但不限於會議、活動、實地視察及部門運作的後勤支援；擬備公函；統籌報表、管理存檔系統及檔案；整合統計數據、管理辦公地方；以及處理公眾查詢／投訴；

(b) 與其他政府決策局／部門、承辦商和相關持份者聯絡，以協助項目規劃及推行；

(c) 履行財務及人力資源管理職能，例如財務控制與人事管理，包括統籌培訓、值勤表及超時工作安排；

(d) 為合約管理提供行政支援，例如檢視合約條款、安排付款及與承辦商聯絡；

(e) 為部門的職業安全、健康及環保管理措施提供支援，包括統籌巡查、處理事故報告、整合環境統計數據、協助認證續期和管理相關文件記錄；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

．薪酬：月薪港幣29,575元

．入職條件：申請人須－(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；(c) 在取得有關學位後，具備最少三年全職的辦公室行政、項目管理或財務管理工作經驗，曾於政府或公共機構工作者佔優；(d) 具備良好的中、英文口語和書寫能力；(e) 熟悉電腦應用程式（例如MS Word、Excel和PowerPoint）；以及(f) 具備良好的人際關係和溝通技巧、積極主動，能獨立工作。

．截止申請日期：13/03/2026 18:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

數字政策辦公室招聘客戶服務主任，主要職責是通過電話和電郵處理公眾的查詢及轉介投訴。

．薪酬：視乎學歷及申請工作時數，培訓後最高月薪為24,770元。

．入職條件：申請人必須 -(ai) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及(bi) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及(ci) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮；或(aii) 在香港中學文憑考試四科包括英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括英國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及(bii) 操流利英語，能操流利粵語更佳；及(cii) 熟悉電腦操作，及英文文書處理速度達每分鐘20字可獲優先考慮；或(aiii) 在香港中學文憑考試四科包括中國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考四科包括中國語文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及(biii) 操流利粵語，能操流利普通話更佳；及(ciii) 熟悉電腦操作，及中文文書處理速度達每分鐘10字可獲優先考慮。

．截止申請日期：09/03/2026 17:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

漁農自然護理署招聘農場管理監督，主要職責為 -

(a) 監督並執行關於本地農地及作物農場的調查及研究工作;

(b) 為作物農戶提供復耕技術支援;

(c) 規劃並執行關於作物農場的巡查和調查工作;

(d) 處理查詢和投訴，就本地作物農場的灌溉事宜進行調查，及採取跟進行動;

(e) 為相關農耕設施的管理及運作提供協助，並與相關持份者進行聯繫;

(f) 為公眾和訪客安排與農耕相關的教育、互動及體驗活動;

(g) 就所收集的田間資料和數據提交報告; 及

(h) 執行上級派遣的任何其他職務。

．薪酬：每月港幣48,780元

．入職條件：申請人必須(a)持有本地大學所頒發的應用或自然科學、農業、農業經濟學、經濟學、地理、統計學或相關科目的學士學位，或具同等學歷；以及具備最少三年相關工作經驗；及(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科達第2級或以上成績，或具同等成績。

．截止申請日期：13/03/2026 23:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

漁農自然護理署招聘生態調查員，主要職責為 -

(a) 協助進行香港野生動物和植物的生態調查；

(b) 協助監察並執行保育行動，以保護物種及生境；

(c) 彙編和分析調查所收集的數據／資料；

(d) 協助控制及管理滋擾黑點的野生動物；

(e) 協助處理有關野生動物管理的投訴及查詢；

(f) 協助進行有關野生動物管理的執法行動;

(g) 進行培訓／接待遊客、教育和聯絡工作；以及

(h) 執行其他相關職務。

．薪酬：月薪港幣25,310元

．入職條件：申請人必須(a)持有本港大學頒發的生物學、動物學、植物學、生態學、環境科學，或相關學科的文憑或學位，或具同等學歷；(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及(c)具有進行生態調查或鑑辨動物或植物的經驗。

．截止申請日期：13/03/2026 23:00:00

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

消防處招聘消防隊長（行動），主要負責主管消防局及緊急救援車輛；為消防員提供訓練；指揮及領導消防員執行緊急及防火職務；以及參與行政工作，例如人事管理及策劃等職務。消防隊長（行動）須受紀律約束，並須輪班工作，隨時候召工作及穿着制服。

．月薪：48,335元至99,500元

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑；香港中學文憑考試成績；香港高級程度會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

香港警務處招聘督察，主要職責需執行多方面之警務工作，包括管理工作及行動職務，須遵守警隊條例有關紀律事宜的規定，並要穿著制服、輪班及／或不定時工作，亦可能要在香港特區境外範圍工作。

．月薪：52,015元至99,500元 (視乎學歷而定)

．學歷要求：學士學位；副學士或高級文憑；已註冊專上學院文憑

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

政府各局及部門招聘助理文書主任，工作主要職責為一般文書職責，包括一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援等。助理文書主任會被調派到本港任何一個地區的政府辦事處工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

．月薪：17,200元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

香港海關招聘關員，主要負責執行有關保障稅收及徵收稅款、緝毒、反走私和保護知識產權的執法工作。關員須受《香港海關條例》所規定的條文約束、須穿着制服、佩帶槍械、不定時工作，並或須在香港特別行政區以外的地區工作。

．月薪：25,470元至36,270元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

入境事務處招聘入境事務助理員，主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般搜查、看管、護送、巡邏、接待、駕駛等工作及行動職務等。入境事務助理員須受紀律約束、接受全日制入職訓練、穿著制服、輪班當值，並或須駕駛政府車輛及在香港特別行政區以外的地方工作。

．月薪：25,115元至35,255元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

政府各局及部門招聘二級私人秘書，主要提供秘書服務，包括文字處理，管理日常會議和工作日程，處理查詢及其他辦公室支援工作等。二級私人秘書會被調派至本港任何一個地區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時工作。

．月薪：18,305元至35,080元

．學歷要求：香港中學文憑考試成績；香港中學會考成績

．截止日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

返回目錄

漁農自然護理署招聘技工，主要職責為 -

(a) 農業分署：(i) 進行一般有關作物生產的田間工作；(ii) 進行一般有關水耕蔬菜生產的工作；(iii) 操作農業機械；(iv) 繁殖及護理蔬菜菜苗及／或果樹；以及 (v) 按照試驗及發展的要求，在田間進行特殊耕作。

(b) 檢驗及檢疫分署：(i) 執行須具飼養禽畜專門技能的農場工作；(ii) 協助整體調製禽畜飼料的工作；(iii) 護理、餵飼、處理和管束野生動物和其他動物；(iv) 設計、建造和維修動物管理中心的設施及設備；(v) 調查有關動物的個案和捕捉動物；以及 (vi) 協助有關動物、禽鳥、植物及其製成品的執法及檢查工作。

(c) 郊野公園分署：(i) 監督郊野公園設施的建造及保養工作；(ii) 帶領郊野公園的清潔隊；(iii) 協助監察潔淨相關的工作；(iv) 撲滅山火；(v) 繁殖與栽種植物和收集種子；(vi) 種植及護理樹木與植林區；(vii) 操作建築機械及設備；以及 (viii) 按設施發展的需求進行實地工作。

(d) 漁業及海洋護理分署：(I) 漁業：(i) 製造、保養和維修有關捕魚和養魚的器具和設備；(ii) 執行魚類養殖工作；(iii) 操作、保養和維修魚類養殖機械和設備；(iv) 進行漁業調查；(v) 在船隻上執行捕魚職務；(vi) 協助進行執法和巡邏活動；以及 (vii) 操作和保養部門船隻。(II) 海岸公園科：(i) 建造、保養和維修海岸公園／海岸保護區設施；(ii) 操作和保養部門船隻；(iii) 執行與監督清潔服務；(iv) 執行捕魚和調查工作；(v) 協助執法及巡邏工作；以及 (vi) 協助提供一般訪客服務。

．薪酬：總薪級表第5點(每月19,535元)至總薪級表第8點(每月23,585元)

．入職條件：申請人必須：(a) 至少具3年的有關行業的工作經驗；(b) 能夠以廣東話／中文和簡單英文溝通；閱讀簡單中文和簡單英文；以及書寫簡單中文或簡單英文；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

．截止申請日期：全年接受申請直至另行通知

．一按即睇申請連結/入職要求/職責/福利/聘用條款

回到目錄

政府職位可分為公務員及非公務員職位。公務員職位是公務員編制內的職位。應徵者如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件受聘為公務員。

獲聘任非公務員職位的應徵者，則並非公務員，亦不會被調職、晉升或轉派任何公務員編制內的職位。他們的聘用條款和服務條件亦有別於公務員。

返回目錄

政務主任（Administrative Officer，AO）和行政主任（Executive Officer，EO）均是政府中最知名、最熱名的職位之一，每年均吸引大量求職人士申請。EO相比AO門檻較低，因此很多有意申請人士均會同時申請兩個職位。

兩者最大分別，主要是薪酬制度和晉升前景，相較EO，AO無論是起薪抑或將來發展都更優勝。以EO為例，二級行政主任總薪級表第15至27點（31,750元 至 55,995元）；最高升至高級首席行政主任首長級薪級表第2點（179,350元 至 196,050元）。

至於AＯ，政務主任總薪級表第27至44點（55,995元 至 110,170元）；最高會升至首長級甲一級政務官/常任秘書長：首長級薪級表第8點（295,150元 至 303,950元）。

相關新聞：AO、EO有咩分別？邊個職位頂薪逾300K？即睇入職要求及面試流程

政府將於2025至26年度，為五個主要公務員學位職系展開聯合招聘，不過招聘已於10月初完結。各職位的招聘目標人數如下：

職位 招聘目標人數 月薪 總薪級表 政務主任 (AO) 40 $61,865 - $119,650 第27至44點 二級行政主任 (EO II) 100 $35,080 - $61,865 第15至27點 二級助理勞工事務主任（ALO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級助理貿易主任（ATO II） 8 $33,405 - $61,865 第14至27點 二級管理參議主任（MSO II） 10 $33,405 - $61,865 第14至27點

所有申請均須透過公務員事務局網站的網上申請系統遞交。

點擊連結睇詳細申請方法：

政府工｜AO/EO等五公務員職系9.13起招聘！一文看清申請資格、JRE考試日期

返回目錄

1）大多數職位空缺的申請必須遞交指定的申請表格（G.F. 340），就接受網上申請的職位，請透過G.F. 340網上申請系統遞交申請

2）就接受親身或郵寄方式遞交申請的職位，申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，申請人也可以下載申請表格(G.F. 340)。當收到申請書後，招聘職系／部門會向申請人發出申請書覆函。

3）如申請人獲邀參加甄選面試或考試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內接獲通知。

4）申請人可就個別職位的招聘事宜向有關招聘職系／部門查詢。[請按此處查詢招聘職系/部門的聯絡資料]

相關新聞：公務員招聘｜約2萬人報名加入政府 AO收逾1.3萬申請 創2021至22年度以來新高

返回目錄

CRE是公務員綜合招聘考試（Common Recruitment Examination），一般來說，應徵學位或專業程度公務員職位的人士，需在綜合招聘考試的英文運用及中文運用兩張試卷取得二級或一級成績，以符合有關職位的語文能力要求。個別招聘部門/職系會於招聘廣告中列明有關職位在英文運用及中文運用試卷所需的成績。

在英文運用及中文運用試卷取得二級成績的應徵者，會被視為已符合所有學位或專業程度職系的一般語文能力要求。部分學位或專業程度公務員職位要求應徵者除具備英文運用及中文運用試卷的所需成績外，亦須在能力傾向測試中取得及格成績。

相關新聞：AO、EO本展開招聘 大學三年級生亦可投考 JRE訂於12月舉行（附申請詳情）

．CRE有甚麼科目？

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。

英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

．不同職位CRE需考到甚麼成績？

部分公務員職系（如紀律部隊職系）會按受聘者的學歷給予不同的入職起薪點。未具備所需的綜合招聘考試成績的學位持有人仍可申請這些職位，但不能獲得學位持有人的起薪點。

一按即睇職系及入職職級名單及所需綜合招聘考試成績

．CRE報名方法？

一般一年會有兩次考試日期，分別在4月及10月，申請期則在考試前約2個月進行，敬請留意下次考試日期。

上一輪綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試已於2024年10月5日舉行。考試成績已於2024年10月31日郵寄予考生。

．報考CRE需甚麼資格？

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）的申請人必須–

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於本學年或下一學年獲取大學學位（不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

返回目錄

聯合招聘考試（Joint Recruitment Examination JRE）

聯合招聘考試（JRE）旨在評估應考者的分析及撰寫能力，考試時間為三小時。考生需要完成該份試卷內的兩條題目。

兩條題目形式是怎樣？

題目一 是個案題，考生作答時可參考個案所提供的背景資料。考生宜充分理解和獨立分析題目所述的議題，提出務實兼具創意的方案。若考生只是不假思索地重複背景資料的內容及文字，將不會獲得任何分數。考生須按所提供的個案背景， 以英文作答。

題目二是關於香港某項社會或政策議題。考生作答時，須闡述個人的看法 ， 並就其立場提供理據。考生須按題目所提供的背景資料，以中文作答。

返回目錄

政府會測試所有應徵公務員職位人士的《基本法》及《香港國安法》知識。《基本法及香港國安法》測試的方式，會因應不同公務員職位的學歷要求而訂定，透過筆試或面試考核應徵者對《基本法》（包括所有附件、文件及夾附的資料）及《香港國安法》的認識。

就所有由2022年7月1日起展開招聘的公務員職位，在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績是所有公務員職位的入職條件。

．《基本法及香港國安法》測試具體安排

學位或專業程度的公務員職位：

《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）會由公務員事務局舉辦，並與綜合招聘考試同期進行。有關《基本法及香港國安法》測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，須於30分鐘內完成。

申請人如在20題中答對10題或以上，會被視為取得《基本法及香港國安法》測試的及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。

持有《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）及格成績的申請人，日後將不會被安排再次應考任何《基本法及香港國安法》測試。

就其餘學歷的《基本法及香港國安法》測試具體安排，請按此。

公務員事務局招聘官網︰www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/7.html

返回目錄