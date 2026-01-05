涉偷拍裙底罪脫警員英裕泰不服革職決定 入稟高院申司法覆核求推翻

時任男警英裕泰被指2017年休班時穿上鞋帶內藏有鏡頭的鞋來偷拍女子裙底，受審後法官因目擊警員視線有機會被阻擋，即使英裕泰行徑形迹可疑，但基於控方舉證存在疑點判他罪脫。英裕泰在2022年審訊時被停職，2025年10月被⾰職。他上周五（1月2日）入稟高等法院申請司法覆核，指警務處處長把他⾰職的決定不合法又不合理，要求法庭推翻其⾰職決定。

申請人為英裕泰，建議答辯人為警務處處長周一鳴。英裕泰在司法覆核申請書上指，他要求法庭推翻警務處處長於2025年10⽉6⽇就其紀律聆訊作出把他⾰職的決定，指出其律聆訊嚴重及根本性違反程序公義及自然公義，對他造成無法彌補的損害。他認為警務處處長把他⾰職的決定屬不合法又不合理，⾰職的處分亦不合比例，超出合理決策者在相關情況下可作出的判斷範圍。

案件編號：HCAL13/2026

法庭記者：劉曉曦