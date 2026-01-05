馬會英籍馬術教練涉藏偉哥與冰毒 留院缺席聆訊押後1.8再訊

賽馬會英國籍馬術教練涉嫌上周五在美麗華酒店某單位內，管有俗稱「冰毒」及「偉哥」的藥物，另管有3支管和36支針筒等，被控管有危險藥物等3罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，控方透露被告因在醫院留醫缺席聆訊，申請將案件押後至1月8日再訊，獲裁判官陳志輝批准，期間被告還押候訊。

36歲英國籍被告MCCULLOCK Kyle，報稱賽馬會馬術教練，被控管有危險藥物、管有第I部毒藥，以及管有適合於及擬用作服食危險藥物的器具共3罪。控罪指，被告於2026年1月2日，在九龍尖沙咀彌敦道美麗華酒店某室管有危險藥物，即甲基苯丙胺；另於同日同地並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥為西地那非；及管有適合於及擬用作服食危險藥物，即3支管和36支針筒。

案件編號：KCCC29/2026

法庭記者：黃巧兒