恒大清盤丨許家印未繳120萬訟費 恒大清盤人申除非命令

社會
更新時間：12:26 2026-01-05 HKT
發佈時間：12:26 2026-01-05 HKT

總負債逾2.6萬億港元的中國恒大集團，已被頒令清盤及委任共同清盤人，由於集團主席許家印一直拒絕執行法庭命令披露資產，高等法院去年已委任恒大清盤人接管許家印全部資產。因許家印未就該訴訟支付約120萬元訟費，恒大清盤人遂向法庭申請除非許家印在指定期限內支付訟費，否則應禁止許家印繼續有關訴訟。法官歐陽浩榮需時考慮，將於3個月內頒布書面判詞。

恒大2024年入稟向恒大創辦人許家印、前妻丁玉梅、前行政總裁夏海鈞以及前首席財務官潘大榮等，追討合共約468億港元股息及酬金，成功申請禁制令阻止許家印、丁玉梅和夏海鈞等處理名下約值600億港元全球資產。由於許家印一直拒絕執行法庭命令披露資產，高等法院便委任恒大清盤人做接管人，接管許家印全部資產。 

資金調動問題阻礙支付訟費

許家印今日由哈億潼大律師代表，中國恒大集團清盤人（即安邁顧問有限公司的杜艾迪及黃詠詩）由陳樂信資深大律師代表。許家印一方指，許家印名下曾有約2000萬港元交由前律師代管，現時因資金調動的問題才未能支付約120萬元訟費，強調許家印並非缺乏資金，而且認為法律並無明文規定許家印必須作出「完全和坦白披露」（full and frank disclosure）其資產狀況。

恒大清盤人一方指許家印未有遵守披露義務，屬違反法庭命令，若未能遵守法庭命令，向恒大清盤人支付約120萬元訟費，法庭應施加禁令，禁止許家印繼續有關訴訟及上訴程序。法官歐陽浩榮在庭上指出即使許家印聲稱無法支付涉案訟費，仍有責任全面及坦誠披露無法支付訟費的原因，現需時考慮雙方陳詞，將於三個月內頒布書面判詞。

案件編號：HCA551/2024, HCMP1080/2024
法庭記者：劉曉曦

