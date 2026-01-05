Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

石硤尾邨奪命火︱房屋署協助美如樓居民 聯絡水電煤公司檢查安全 單位供電已復常

社會
石硤尾邨美如樓昨日（1月4日）發生火警，在火警發生後，房屋署隨即派員到現場協助疏散約200名居民到鄰近兩間學校暫避。為安全起見，房屋署職員聯絡煤氣公司，檢查美如樓全座的煤氣喉管，同時亦安排承辦商檢查起火樓層單位電力安全，另聯絡水務署緊急更換受損水錶及安排承辦商檢查單位供水。

房屋署已安排承辦商為居民更換門鎖

由於火警時部分單位曾被破門，房屋署已安排承辦商為居民更換門鎖。除起火樓層，美如樓於昨日下午1時15分解封，而起火的21樓最終亦於昨日下午4時15分解封。

大廈解封後，由於有部分單位電力供應仍未恢復，房屋署職員為住戶提供手提電筒，並協助關愛隊向居民派發飯盒、飲用水及充電器等。現時，除起火單位及同層兩個有住戶留醫的單位因人員未能進內檢查而未恢復供電外，所有單位電力供應已回復正常。

