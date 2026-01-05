港鐵聯手中國中車 奪悉尼地鐵西線主要合約 負責提供列車系統與營運維修

港鐵公司今日（5日）公布，與中國中車集團有限公司的附屬公司組成的聯營公司Metro Trains West，成功奪得澳洲新南威爾斯省悉尼地鐵西綫項目的主要合約。根據合約，聯營公司將會負責提供新一代地鐵列車及相關系統，並負責該綫的系統調試及營運，連接悉尼西部主要商業及住宅重鎮Parramatta以及悉尼市中心。

港鐵攜手中車提供世界級系統與營運方案

悉尼地鐵西綫為全新的地底鐵路綫，全長24公里，設有9個車站，目標於2032年投入服務。該綫的基建設施由新南威爾斯省政府負責，聯營公司Metro Trains West則負責交付階段的一系列工作，包括提供新一代無人駕駛地鐵列車、信號系統、通訊及控制系統，以及系統整合、測試和調試，並需負責通車後的營運和維修。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵積極參與悉尼地鐵M1地鐵西北及班克斯敦綫的鐵路系統工程項目，以及當中西北綫及城市段的營運及維修，鄧智輝十分感謝新南威爾斯省政府批出合約。他又指，作為全球領先的鐵路營運商，港鐵擁有豐富的鐵路建設及專業營運經驗，這次與中國中車聯手，結合其作為全球知名軌道車輛供應商的技術優勢，將為該綫提供世界級的系統及營運方案，以鐵路連接新社區，推動城市前行。

悉尼地鐵行政總裁 Peter Regan（左）與港鐵公司總經理—業務拓展任百年（右）簽署悉尼地鐵西綫項目的主要合約。

悉尼地鐵西綫全長24公里，設有9個車站，連接 Westmead 與悉尼市中心，可於 Hunter Street 站轉乘 M1 地鐵至 Martin Place 站。

中國中車副總裁王鋒表示，公司一直致力澳洲鐵路發展，曾參與墨爾本地鐵及悉尼雙層客車等標誌性項目，非常高興中國中車參與的聯營公司能夠獲批悉尼這個標誌性的項目，它將在未來多年為當地的城市發展作出貢獻。中國中車將憑藉在內地及海外打造世界領先無人駕駛地鐵系統的技術與經驗，為悉尼打造先進的鐵路系統。加上與港鐵的緊密合作，中國中車有信心能夠成功交付本項目，並超越各方期望。

港鐵公司植根香港，面向國際，積極於中國內地及海外探索新的發展機遇。於2019年，公司透過旗下附屬公司Metro Trains Sydney營運悉尼地鐵西北綫，並於2024年8月，順利開通城市（過海）段鐵路，正式更名為M1 地鐵西北及班克斯敦綫（亦簡稱M1地鐵）。在更名後的首個營運年度內，乘客滿意度達百分之九十八，列車服務準時度達百分之九十九點四。而M1地鐵由Sydenham延伸至Bankstown的擴展工程亦正如火如荼，待工程竣工後，全條綫總長度將會達66公里，共設31個車站。