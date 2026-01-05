大維修涉貪｜鄧家彪指不法分子已「偵破」招標妥 政府須更主導處理大維修

觀塘合和大廈及翠屏北邨捲入維修工程貪污問題，廉署早前拘捕21人，包括該貪污團夥的骨幹成員，部分人有黑社會背景。事件揭示有不法份子疑透過貪污手段收集「授權票」，企圖操控法團以獲取工程合約。九龍東立法會議員鄧家彪今早（1月5日）在電台節目指，事件反映單靠業主立案法團處理大維修存在困難及漏洞，政府必須擔當更主導的角色。香港物業管理公司協會發言人陳志球則強調，法團及管理公司有責任核實授權書的真偽，業主亦應親身參與，保障自身權益。

物管業：法團有責任核實授權書真偽

陳志球指出，法團及管理公司有責任對收到的授權書進行核實，包括核對業主身份，並將回條放入業主信箱以作確認，防止冒簽。他指出，根據現行條例，大維修等重要議程需要有一定比例的業主親身出席。他呼籲業主應盡量親身出席業主大會，以了解議案內容。若無法出席而需授權，亦應授權予信得過的家人或鄰居，並清楚向對方表明投票意向，切勿輕信上門收集授權書的陌生人。他強調，若授權過程涉及貪污等不法行為，本身已屬違法，不能接受。

鄧家彪在同一節目上指出，樓宇大維修衍生的問題持續已久，尤其在人口老化、業主普遍不願參與法團事務的舊樓，問題更為嚴峻。他表示，不少業主因法律責任過重、缺乏時間或專業知識而對參與法團卻步，導致不法分子有機可乘。他指政府過去修訂《建築物管理條例》時，在立法會內也有關於授權票的討論，但最終無法達成共識，因為若限制太嚴，現實上難以讓業主大會順利舉行。

鄧家彪：「招標妥」僅保障程序 無法阻止操控招標結果

就今次涉事的翠屏北邨，鄧家彪指該法團主席早前病逝，居民原以為維修事宜已停頓，對爆出貪污案件感到愕然。他認為，事件反映出授權書制度的漏洞，「次次一有爭議，授權書都係個漏洞所在」。

他又坦言，即使是市建局的「招標妥」服務，亦可被不法集團利用其規則，感覺圍標集團已「偵破」有關平台。他指「招標妥」只能提供程序上的保證，但無法阻止顧問公司以「最低價中標」等方式，透過與各承建商「圍威喂」，操控招標結果。

為從根本解決問題，鄧家彪強烈呼籲政府在樓宇大維修中更為主導。他建議：「如果維修工程獲政府資助，政府應考慮直接介入，透過自身的招標系統為法團指定承辦商。」他相信，此舉能大幅減少法團內部的爭拗，並堵塞貪污和圍標的空間，對業主而言是更有效的保障。他透露，政府正研究再次修訂《建築物管理條例》，期望屆時能集中處理相關問題。